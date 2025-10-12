El primer desfile en el 12 de octubre no fue militar

La primera celebración del 12 del octubre se produjo en 1892, coincidendo con el cuarto aniversario del «descubrimiento» de América.

«Solemne manifestacion pública organizada por los Catedraticos, el Directorio Escolar Madrileño y Comisiones de las Universidades, Institutos, Escuelas especiales y Academias militares». Así anunciaba el Ayuntamiento de Madrid su programación para el 12 de octubre de 1892, día de la conmemoración del 4º centenario de la llegada de Colón a América.

Otras actividades organizadas para ese día por el consistorio madrileño fue una gran diana con las músicas y bandas de la guarnición de Madrid, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento. También se organizó una «cabalgata cívico-histórica» con cinco apartados: Recuerdo de la rendición de Granada, los frailes de la Rábida, las Carabelas, los Reyes Católicos y alegoría del descubrimiento. Exposiciones de laborares, premios a niños de las escuelas municipales, concursos de bandas y coros y representaciones teatrales completaron la programación junto a fuegos artificiales. También hubo reparto de limosnas «en metálico y en especie».

«La celebración del 12 de Octubre en sus inicios tenía carácter cívico, con poca presencia militar», explica Antonio García Jiménez para la Biblioteca Nacional. Según explica García Jiménez, sería tras la guerra de Marruecos de la década de 1920 cuando el ejército adquiriría «un protagonismo destacado en esta fiesta nacional». Actualmente, la principal actividad del 12 de octubre sigue siendo el desfile militar. No se ha recuperado el espíritu cívico de la conmemoración.

IV centenario del descubrimiento de América [Material gráfico] : programa de los festejos que celebrará / el Ayuntamiento de Madrid. Fuente: Biblioteca Nacional de España

Naciones americanas e Italia

La Gaceta de Madrid (el BOE de la época) del 25 de septiembre de ese año recoge la declaración del día de fiesta para ese año concreto, firmado por la reina regente María Cristina. En la exposición preva, firmada por el presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, se explica que la propuesta fue realizada por el Círculo Empresarial. El gobierno, antes de llevar a cabo la propuesta, «consideró oportuno indagar el parecer de todas las naciones americanas, así como el de Italia, patria de Colón». Entre las naciones americanas que se adherieron se encontraban los Estados Unidos. El decreto hace alusión a «cortas excepciones, tal vez hijas de cortas excepciones».

Discursos colonialistas

El Ayuntamiento de Madrid celebró un pleno extraordinario con motivo de esta efeméride. Entre los discursos ofrecidos, se utilizaron expresiones colonialistas como «esa América sumida en la ignorancia y superstición». Esta visión respecto a la llegada de Colón a América, ha ido matizándose con el tiempo.

El Día de la Fiesta Nacional se celebra en torno a una invasión -en palabras del catedrático Antonio Espino-, y no a independencias o constituciones como sucede en otros países. Aunque persiste la crítica a este Día Nacional, el discurso a lo largo de las décadas se ha ido modificando. Por ejemplo, el 5º centenario, en 1992, usó el lema «encuentro entre dos mundos». Esto recrea una imagen distante a esa supuesta América ignorante. Los Papas Juan Pablo II y Francisco I realizaron distintas disculpas acerca de la violencia cometida en este proceso colonial. No todos los discursos han evolucionado de la misma manera. En 2021 la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso criticó las disculpas de Francisco I porque, en su opinión, se llevó al continente americano «el español y el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad».