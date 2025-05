El mural feminista de Rivas sufre una agresión

Una campaña islamófoba de Juventud Combativa vandaliza en varias ciudades este mural que reivindica a distintas mujeres relevantes en la historia de la humanidad.

Esta noche, el mural feminista de Rivas ha sido vandalizado por Juventud Combativa, la organización juvenil del ultraderechista Frente Obrero, que ya atacó el Centro Social La Seta Roja, sede del Partido Comunista de Rivas (PCE).

Los atacantes han tapado con pintura oscura los rostros de los 10 mujeres homenajeadas, como metáfora islamófoba.

Los murales feministas de toda España amanecen islamizados.



Jóvenes patriotas de todas las ciudades se han hartado del buenismo progre.

El islamismo es la verdadera amenaza para las mujeres. pic.twitter.com/SDjxL5kJoB — Juventud Combativa (@Juv_Combativa) May 24, 2025

Este mural había sido replicado en ciudades de todo el país, muchas de las cuales también han sido atacadas (Barcelona, Valencia, Zaragoza, Burgos, Sevilla, León o Getafe, entre otras). El mural gozaba de gran reconocimiento y había sido imitado en tantas ciudades como símbolo de la importancia de reivindicar la presencia de la mujer en la historia.

En mayo de 2021, hace ahora 4 años, se finalizó el mural feminista en Rivas, junto a la Casa + Grande y el metro de Rivas Vaciamadrid.

El mural original se pintó en Ciudad Lineal en 2018, en manos del grupo artístico Unlogic Crew , y representaba a 15 mujeres cuyo papel ha sido importante en la historia de la humanidad:

Este mural sufrió originalmente diversos ataques desde colectivos ultraderechistas. Desde entonces, en solidaridad, ha sido replicado por toda España. En Rivas, fue el mismo grupo que pintó el mural original el que representó a 10 de estas 15 mujeres, una selección más reducida debido a que las dimensiones de la pared eran menores.

El intento de la organización ultraderechista por violentar la memoria de estas mujeres puede afectar temporalmente al mural local, pero no afecta lo más mínimo al reconocimiento a su importante papel histórico, que recordamos a continuación.

Las 10 mujeres del mural feminista de Rivas

Miembros del colectivo artístico Unlogic Crew pintando el rostro de Tereshkova y Menchú en Rivas en 2021.



VALENTINA TERESHCOVA (1937)

Cosmonauta rusa política rusa e ingeniera. Primera mujer en viajar al espacio. Se convirtió en la primera mujer (y la más joven) en ir al espacio, habiendo sido seleccionada entre más de 400 aspirantes y cinco finalistas para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus tres días en el espacio extraterrestre. Sigue siendo la única mujer en realizar una misión espacial en solitario.

RIGOBERTA MENCHÚ (1959)

Líder indígena de Guatemala, integrante del grupo maya quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la Unesco y ganadora del Premio Nobel de la Paz (1992) y del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1998). Se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional.

BILLIE JEAN KING (1943)

Se la considera una de las jugadoras más grandes del tenis y una de las mejores deportistas de toda la historia. Es ganadora de 39 títulos de Grand Slam: 12 individuales, 16 en dobles femenino y 11 en dobles mixto. Fue activista por los derechos de la mujer y el cambio social, dentro y fuera del deporte.

KANNO SUGAKO (1881-1911)

Periodista, directora de periódico y activista feminista. Escribió una serie de artículos acerca de la opresión de género y fue una defensora de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Fue la primera mujer con el estatus de presa política que fue ejecutada en la historia moderna de Japón.

GATA CATTANA (1991-2017)

Rapera, poeta y politóloga andaluza. Consiguió combinar diversas temáticas y estilos de tal forma que forjó un rap único cargado de poesía y mensajes reivindicativos de corte feminista y político, unido ocasionalmente a ritmos flamencos que a su vez lograba enfocar desde un sonido más electrónico.

CHIMAMANDA NGOZI (1977)

Escritora y dramaturga nigeriana. Los temas que trata en su obra abarcan del feminismo a la inmigración y del sexismo a la problemática racial. Una de sus obras, Todos deberíamos ser feministas (We Should All Be Feminist), ha vendido más de medio millón de ejemplares.

EMMA GOLDMAN (1869-1940)

Activista anarquista de Lituania. Nacida en la Rusia zarista, huyó a los 16 años junto a su hermana a Estados Unidos. Debido a sus ideas revolucionarias, las cuales iban desde la libertad sexual, (difusión y distribución del uso de preservativos) a la divulgación del pensamiento feminista y anarquista, tuvo problemas con el gobierno estadounidense. Ha sido considerada una figura del movimiento por la emancipación de la mujer en su lucha por la igualdad y equidad del hombre y la mujer.

LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL (1895-1970)

Poeta madrileña y fundadora de Mujeres Libres. Tras publicar sus poemas, utilizando incluso el pseudónimo Luciano de San-Sao, en la década de 1920 dejó la poesía para dedicarse a la actividad política en el seno del movimiento anarcosindicalista. En 1936 fundó la organización humanista integral y anarquista Mujeres Libres, movimiento al que dedicó parte importante de su militancia, llegando a alcanzar 147 agrupaciones y 20.000 afiliadas en 1938.

FRIDA KAHLO (1907-1954)

Pintora mexicana del realismo social, naturalismo o cubismo. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir de un grave accidente en su juventud. Su obra alcanzó fama y reconocimiento internacional después de su muerte.

LILIA BRIK (1891-1978)

Escritora, directora y productora cinematográfica rusa. Estudió en el Instituto de Arquitectura de Moscú. Por su intensa actividad en el medio artístico vanguardista fue una influyente personalidad de la cultura soviética de las décadas de 1910, 1920 y 1930. Pablo Neruda la denominó “musa de la vanguardia Rusa”. Destaca su altruismo e inteligencia. Ayudó a muchos talentos emergentes y conoció a personalidades y figuras líderes de la cultura rusa e internacional.