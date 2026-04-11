El Gran Wyoming reivindica que Rivas es “un refugio para toda la gente decente de este país”

El conocido presentador de El Intermedio recibió el Premio Ateneo 2026 el pasado martes.

El Gran Wyoming, ganador del Premio Ateneo 2026, recibió el pasado martes el reconocimiento de mano de la Junta Directiva del Ateneo Republicano de Rivas. El presentador de El Intermedio ha agradecido el premio por la doble condición del Ateneo Republicano de Rivas: por ser un Ateneo Republicano y por ser ripense. “Rivas es un refugio para toda la gente decente de este país», dijo el presentador.

La entrega del premio tuvo lugar el pasado martes en las instalaciones de Atresmedia en Madrid. El vídeo del encuentro se ha proyectado durante la Jornada Republicana celebrada hoy sábado.

José Miguel Monzón, la persona detrás del nombre artístico, ha recordado que cada vez que ha habido actos con problemas para su realización, en Rivas ha encontrado la posibilidad de realizarse. “Veniros aquí, coño”, bromea el presentador sobre la respuesta que ofrece el gobierno local.

Un ejemplo de estos actos realizados en Rivas fue el concierto de 2004 Recuperando Memoria, en el que el Gran Wyoming participó junto a Almudena Grandes y decenas de representantes más del mundo de la cultura de este país. También se han sucedido homenajes como el realizado unos años después a las Brigadas Internacionales. Otro acto que pudo realizarse en Rivas a pesar de las presiones y denuncias fue el concierto de Fermín Muguruza, celebrado hace más de 20 años. La censura contra el música provocó la publicación de un manifiesto firmado, entre otros, por el ahora premiado.

Un sitio muy querido

“Rivas es un sitio muy querido por todas las personas que hemos ido”, ha destacado el Gran Wyoming.

Sobre la censura y la libertad de expresión, el presentador ha resumido la situación diciendo que “los rojos siguen siendo ciudadanos de segunda”. De la gente que se acerca a felicitarle por el programa, explica, “una inmensa mayoría me felicita en voz baja”. Casi 100 años después, “parece increíble que todavía estemos así”.

El Gran Wyoming ha lamentado, por ejemplo, que Ayuso se niegue a poner una placa en el edificio del gobierno autonómico que recuerde que ese espacio fue sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), donde muchas personas, también vecinas de Rivas, fueron torturadas. “¿Cuándo vamos a tener libertad real de expresión?”, se pregunta. “Parece que volvemos a un tiempo en el que nos sentimos amenazados por el entorno”, lamenta. Respecto a esta amenaza, vinculada a la expansión de las fake news como estrategia, ha recomendado el libro “Los ingenieros del caos” de Giuliano da Empoli.

El libro explica cómo la extrema derecha llega al poder creando realidades alternativas capitalizando así el descontento existente. Detrás de estos movimientos, denuncia el presentador, “va la caída de la democracia”. “Estamos perdidos”, denuncia, si renunciamos a la libertad y a los derechos humanos, “que es la clave de la democracia”.

Respecto a El Intermedio, programa que presenta desde hace 20 años, El Gran Wyoming ha querido defender el trabajo colectivo. Aunque él sea la cara visible del proyecto, explica, hay mucha gente trabajando para que salga adelante. “‘Este premio lo dedico al equipo’ es un tópico, pero es verdad”, ha destacado.