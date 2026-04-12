El Defensor del Pueblo emitió un recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento de Rivas en 2025

El organismo encabezado por Ángel Gabilondo ha hecho referencia a resolver las solicitudes en plazo legal.

El Defensor del Pueblo recoge en su memoria anual la formulación de 2.059 resoluciones, de diversa índole. Las resoluciones realizadas por el Defensor del Pueblo pueden ser recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales o advertencias. A su vez, se emiten a cualquier administración pública como la administración general de Estado, la autonómica, local, el Poder Judicial o universidades. Entre ellas, el Defensor del Pueblo recordó deberes legales a Rivas

Y es que, de estas 2.059 resoluciones, dos van dirigidas al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. En concreto, se trata de un recordatorio de deberes legales y una sugerencia. Ambos escritos responden a un único expediente relacionado con el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El Defensor del Pueblo recordó deberes legales a Rivas

El recordatorio de deberes legales emitido por el organismo que preside Ángel Gabilondo pide “que las solicitudes presentadas por los ciudadanos se resuelvan expresamente en los plazos legalmente previstos”. Este recordatorio se emite porque el consistorio ripense habría tardado más de un año en resolver la solicitud presentada por la persona reclamante. Este tiempo supera “ampliamente el plazo máximo legalmente establecido”, considera Gabilondo.

Devolución de intereses

El expediente que origina este recordatorio surge de la petición al Ayuntamiento de Rivas de devolución del IBI pagado en exceso tras una revisión catastral de un inmueble de Rivas, con una nueva valoración inferior a la original. Después de que el Catastro rectificara el valor catastral del inmueble, la persona propietaria del mismo reclamó la diferencia entre la cantidad abonada, calculada a partir del valor del inmueble anterior a ser corregido, y la cantidad real, calculada tras la modificación. También se solicitó una devolución de los intereses de demora vinculados.

El Defensor del Pueblo valoró que la devolución no había sido resuelta tras más de un año de la modificación catastral. En consecuencia, realizó una sugerencia al ayuntamiento, en la que se recogía “que se tramite el procedimiento para la devolución de ingresos indebidos”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas tramitó positivamente la sugerencia, menos de un mes después. Y es que Rivas-Vaciamadrid se encuentra entre los ayuntamientos con menor tiempo de respuesta a esta administración. Es decir, los que más rápido responden a los requerimientos del Defensor del Pueblo.