Rivas respondió al Defensor del Pueblo en 35 días

El municipio respondió un mes de media más rápido que el resto de ciudades de la región.

Los Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid tardaron una media de 62,92 días en responder a los diferentes escritos que el Defensor del Pueblo del hizo llegar en 2023. Algo más de un mes ahorró el Ayuntamiento de Rivas para defenser a esta institución del Estado. En concreto, Rivas respondió al Defensor del Pueblo en 35,65 días de media.

El Defensor del Pueblo, a iniciativa propia o por denuncia de tercero, puede realizar una instrucción sobre un tema y solicitar información a la administración correspondiente. El Defensor realiza hasta tres requerimientos si no se responden los dos primeros. Para aquellas administraciones que no responder tampoco a esa tercera petición de información el Defensor usa el término «adminstraciones que no colaboran».

Los tiempos de respuesta en Madrid se sitúan entre los 8 días medios de Griñón y los 419 día de Collado Mediano. Entre los municipios de mayor tamaño, Rivas se encuentra junto a Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Boadilla y Arganda del Rey entre los 35 y 40 días de tiempo medio de respuesta.

Torrejón, con 23,23 días de tiempo de respuesta, es el ayuntamiento de gran población con mayor colaboración. En posición opuesta se encuentra Parla, con 135 días.

La totalidad de los expedientes que afectan al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en 2024 se publicarán junto a la Memoria de ese mismo año. Anualmente, Ángel Gabilondo, actual defensor del pueblo, hace entrega a la presidencia del Congreso de los Diputados de la memoria.

Expedientes de años anteriores

En años anteriores, el Defensor del Pueblo ha emitido varias sugerencias o recordatorios del deber legal. Para asegurar el suministro eléctrico a los residentes de la Cañada Real Galiana, en 2022 se recomendó a las familias la obtención de información urbanística para determinar las viviendas que se hallan fuera de ordenación. Además, se recomendaba que éstas viviendas pudieran acceder a un suministro electréctrico normalizado.

Otra actuación de 2022 se dirigía a la EMV y se le pedía que adoptara «medidas concretas que eviten una posible situación de desamparo y exclusión residencial». En el mismo procedimiento sugería que la EMV comunicara y de oficio la situación de vulnerabilidad a la institución competente para tramitar la emergencia social.

También solicitó en 2023 en relación con las necesidades de la ciudad, a la Consejería de Sandiad un refuerzo de «la dotación de medicina de familia del Centro de Salud La Paz, de Rivas Vaciamadrid, a fin de reducir la demora para realizar consulta».

Detalle de la web que muestra los tiempos de respuestas medios al Defensor del Pueblo.

En años previos Rivas ha tenido peores tiempos de respuesta. En 2023 superó los 100 días (106,5 días). Tambié superó ese plazo en 2021, cuando tardó de media en responder 115 días.