Nicolás Vioque y el Club de Ajedrez de Rivas brillan en el campeonato autonómico

La ajedrecista Laura Basulto se corona como la tercera mejor mujer en la categoría sub 14

La Federación Madrileña de Ajedrez ha celebrado el Campeonato Individual por Edades de Madrid con participación ripense incluida. La competición autonómica, celebrada entre el 11 y el 19 de abril, ha terminado con tres ajedrecistas del Club Ajedrez Rivas en las finales.

Nicolás Vioque se proclamó subcampeón de Madrid en la categoría sub 18 del torneo. Desde el club han querido destacar su actuación y hablan de una «pelea hasta el final» por el título en una de las categorías más exigentes del campeonato.

Por su parte, Laura Basulto consigue otro hito para el club de Rivas. La joven se clasificó como la tercera mejor mujer en la categoría sub 14, a pesar de no poder participar en la final por motivos personales. Basulto terminó en el puesto 35º de una lista que incluye a los rivales masculinos.

Andrés Al-Baroudi ha conseguido el sexto puesto en la categoría sub 12. El Club de Ajedrez de Rivas ha querido destacar la actuación del joven al ser el primer clasificado de su año, 2015. Y es que, tal y como señalan desde la organización, en cada categoría compiten jugadores de dos años distintos.

Javier Martín llegó a la final en su primer torneo / Club Ajedrez Rivas

Un club lleno de talento joven

El cuarto de los ajedrecistas que participaron en el torneo es Javier Martín, quien llegó a la final en la categoría sub 10. Su actuación es también digna de reconocimiento, al haber logrado el pase entre los 20 mejores de Madrid. Además, el joven ripense se estrenaba en el torneo por primera vez este año. El club elogia su «esfuerzo y progresión» y aseguran que el ajedrecista novel superó unas semifinales «muy competidas».

El Club de Ajedrez de Rivas cierra así una semana de mucho compromiso y nervios entre sus deportistas. Un torneo con resultados «fruto del trabajo y la pasión por el ajedrez«, explican desde la entidad.