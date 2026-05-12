El CERPA acoge una conferencia sobre fiestas y antropología

El coloquio forma parte de ‘El mundo en que vivimos’, una iniciativa de la UNED y el Ayuntamiento de Rivas

Las Fiestas de Rivas aterrizan en el municipio con una programación pensada para todos los vecinos y vecinas, tal y como señaló la alcaldesa Aída Castillejo durante la presentación de las actividades. Desde atracciones para los más jóvenes hasta talleres y coloquios para aquellos que busquen aprender algo nuevo durante el puente de mayo. Para estos últimos, el ciclo de conferencias El mundo en que vivimos, organizado por el Ayuntamiento y la UNED de Rivas, ha anunciado una charla que tiene como objetivo acercarnos a las fiestas desde un punto de vista científico y social.

El catedrático de Antropología Cultural Honorio M. Velasco impartirá una conferencia sobre el papel de las celebraciones en las sociedades humanas el miércoles 13 de mayo a las 18:30 en el CERPA. Bajo el título Fiestas mayores: imágenes, representaciones y sociabilidad, el coloquio trata la importancia de este tipo de eventos populares más allá del ocio. Según el profesor Velasco, las fiestas «se conforman como ámbitos en los que la ciudadanía cobra y reclama protagonismo de pleno derecho».

Cartel de ‘El mundo en que vivimos’ / UNED Madrid

Una vida dedicada al estudio de lo humano

Honorio M. Velasco es toda una eminencia en el campo de la antropología. El catedrático emérito de Antropología Social y Cultural en la UNED ha impartido conferencias en universidades de España, EEUU, Colombia e Italia. Además, Velasco preside la Fundación Lisón-Donald, una institución que busca «introducir la enseñanza y práctica de la antropología en ámbitos extraacadémicos», según explican en su página web.

La charla Fiestas mayores: imágenes, representaciones y sociabilidad forma parte del ciclo de conferencias El mundo en que vivimos, una iniciativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ayuntamiento de Rivas. Desde la web de la UNED hablan de «una propuesta para reflexionar sobre la realidad social desde distintas perspectivas». La entrada es libre hasta completar aforo.