El CERPA acoge una conferencia sobre fiestas y antropología

El coloquio forma parte de ‘El mundo en que vivimos’, una iniciativa de la UNED y el Ayuntamiento de Rivas
Las Fiestas de Rivas aterrizan en el municipio con una programación pensada para todos los vecinos y vecinas, tal y como señaló la alcaldesa Aída Castillejo durante la presentación de las actividades. Desde atracciones para los más jóvenes hasta talleres y coloquios para aquellos que busquen aprender algo nuevo durante el puente de mayo. Para estos últimos, el ciclo de conferencias El mundo en que vivimos, organizado por el Ayuntamiento y la UNED de Rivas, ha anunciado una charla que tiene como objetivo acercarnos a las fiestas desde un punto de vista científico y social.
El catedrático de Antropología Cultural Honorio M. Velasco impartirá una conferencia sobre el papel de las celebraciones en las sociedades humanas el miércoles 13 de mayo a las 18:30 en el CERPA. Bajo el título Fiestas mayores: imágenes, representaciones y sociabilidad, el coloquio trata la importancia de este tipo de eventos populares más allá del ocio. Según el profesor Velasco, las fiestas «se conforman como ámbitos en los que la ciudadanía cobra y reclama protagonismo de pleno derecho».
Una vida dedicada al estudio de lo humano
Honorio M. Velasco es toda una eminencia en el campo de la antropología. El catedrático emérito de Antropología Social y Cultural en la UNED ha impartido conferencias en universidades de España, EEUU, Colombia e Italia. Además, Velasco preside la Fundación Lisón-Donald, una institución que busca «introducir la enseñanza y práctica de la antropología en ámbitos extraacadémicos», según explican en su página web.
La charla Fiestas mayores: imágenes, representaciones y sociabilidad forma parte del ciclo de conferencias El mundo en que vivimos, una iniciativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ayuntamiento de Rivas. Desde la web de la UNED hablan de «una propuesta para reflexionar sobre la realidad social desde distintas perspectivas». La entrada es libre hasta completar aforo.