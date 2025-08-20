El Ayuntamiento ripense insiste en aumentar las frecuencias de los buses en Rivas para mejorar la movilidad

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha celebrado que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) haya incluido tres líneas de autobús urbano en el nuevo mapa concesional, atendiendo en gran parte a la propuesta municipal. Sin embargo, el consistorio insiste en la necesidad de reducir la frecuencia de espera de los buses a 10 minutos en lugar de los 20 fijados. El Ayuntamiento considera que solo así el transporte público se convertirá en una alternativa real para la ciudadanía.

Tres líneas urbanas para cubrir todos los barrios

Con la aprobación del CRTM, Rivas contará con:

L1 (La Luna – Rivas Pueblo)

L2 (Circular)

L3 (Rivas Urbanizaciones – Rivas Pueblo)

En su propuesta inicial, el Consorcio planteaba únicamente dos líneas. Sin embargo, la insistencia del Ayuntamiento permitió incorporar una tercera. Esta, permitirá dar mayor cobertura a barrios y zonas clave de la ciudad, como centros educativos, sanitarios y áreas comerciales.

Además, el consistorio recuerda que tras el diseño de estas rutas, se informó al Observatorio de la Movilidad.

Conexión con el Hospital del Sureste

Otro avance importante es la mejora de la línea 330, que conecta Rivas con el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey. El CRTM había previsto que este autobús solo parara en el Casco Antiguo, pero finalmente circulará por todos los barrios, con cabecera en la estación de Metro de Rivas Urbanizaciones.

Además, se valoran positivamente nuevas líneas interurbanas hacia municipios como San Fernando de Henares, Coslada y Mejorada del Campo, aunque el Ayuntamiento seguirá reclamando conexiones con Torrejón de Ardoz, Vicálvaro y Vallecas, destinos habituales para muchos vecinos.

Ayuntamiento pide bajar las frecuencias de los buses

Pese a los avances, la frecuencia de los autobuses urbanos sigue siendo el principal punto de fricción. El Consorcio ha establecido intervalos de 20 minutos, mientras que el proyecto municipal RivasBus planteaba 10 minutos para garantizar un servicio rápido y eficaz.

En cambio, los autobuses interurbanos sí tendrán frecuencias de 10 minutos en horas punta. Para la alcaldesa, Aída Castillejo, esta diferencia dificulta que los vecinos consideren el transporte público una opción real frente al coche.

Próxima reunión con el CRTM

La alcaldesa Aída Castillejo ha solicitado un encuentro con la gerencia del Consorcio para abordar cuestiones como el trazado de las líneas, su eficacia y, sobre todo, la necesidad de aumentar las frecuencias de los buses en Rivas.

“Se trata de que el transporte público se convierta en una alternativa real en la movilidad de la ciudadanía, tanto dentro como fuera de Rivas”, han señalado desde el Ayuntamiento. Desde el consistorio se espera que el CRTM atienda estas demandas para consolidar un modelo de movilidad sostenible y adaptado al crecimiento de Rivas.

Más Madrid también celebra que se cumplan parte de las demandas que presentó el Ejecutivo local

Por su parte, Más Madrid Rivas también ha emitido una nota de prensa en la que denuncia «una falta de compromiso real por parte del Gobierno de Ayuso», pese a celebrar también que se hayan recogido varias de las demandas que presentó el año pasado la concejalía de movilidad ante el Consorcio Regional de Transportes (CRTM).

Según Más Madrid Rivas, “si las esperas son de 20 minutos o más, no supone una alternativa real al coche. La gente necesita un transporte rápido y fiable, no un servicio testimonial”. La formación política considera que las mejoras se deben a la movilización y presión ciudadana y que ésta debe ser el camino a seguir para lograr mejorar las frecuencias.