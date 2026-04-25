Rivas se convierte en el epicentro del ciclismo con ‘Ripenkleta Fest 2026’

El evento pone fin a la campaña ’30 Días en Bici’ entre pedales, música y literatura

Rivas se convierte en el punto de encuentro del mundo ciclista el próximo domingo 26 de abril. Ripenkleta Fest 2026 se celebrará a partir de las 12:00 en la Casa de las Asociaciones para celebrar el fin de la campaña 30 Días en Bici. Tanto el Ayuntamiento de Rivas como diferentes colectivos ciclistas de Madrid, Coslada y Alcalá de Henares han confirmado su asistencia.

Organizado por la Asociación Ciclo Refugio y Rivas Respira, Ripenkleta Fest 2026 trae al municipio un programa lleno de actividades para reivindicar la actividad física y el mundo de la bicicleta. El festival contará con un circuito de educación vial para los más jóvenes, así como la posibilidad de participar en talleres de pintura centrados en una «movilidad más humana». Y mientras los jóvenes aprenden divirtiéndose, los adultos podrán disfrutar de una exposición que abarca más de 30 bicicletas. La colección incluye modelos clásicos y BMX chopper.

Ripenkleta Fest 2026: deporte, salud y literatura en Rivas

En mitad de tanto ejercicio también se ha reservado un momento dedicado a la literatura y el arte dentro de la programación. El periodista y Alcalde de la Bicicleta de Madrid en el año 2020, Jaime Novo, presentará su novela Rowan March: El Consenso. Novo estará acompañado del también periodista Rafa Cerro, de Onda Madrid, y del impulsor de 30 Días en Bici, Carlos Rodríguez. La música tampoco podía faltar en el festival, donde se podrá disfrutar de una Jam Session, distintos DJs y un espectáculo de batucada del grupo ripense Bembe do Sol.

Y como es imposible pensar en actividad física con la tripa vacía, Ripenkleta Fest 2026 cuenta con la colaboración de La Huella Vegana y un stand de frutas ecológicas coordinado por el proyecto Semillando Sotillo. Además, los asistentes podrán elaborar sus propios batidos mientras pedalean gracias a la «bici-batidora».

30 Días en Bici, más de diez años pedaleando

Ripenkleta Fest 2026 es el broche de oro a una temporada dedicada al ciclismo y la movilidad sostenible de la iniciativa de 30 Días en Bici. El proyecto busca promocionar el uso de la bici en el día a día, como una herramienta con la que cambiar la movilidad en las ciudades.

Desde 2013, a los participantes de30 Días en Bici se les pide algo muy sencillo: «pedalea a cualquier parte de tu ciudad, cada día durante los 30 días de abril«. Los promotores del evento aseguran que son cada vez más y más aquellos que dan el paso y se suben a la bici, «la alternativa más inteligente» para moverse por la ciudad.