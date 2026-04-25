4.000 familias de Rivas podrían beneficiarse del decreto de alquileres

Además de la prorroga de los alquileres, puede solicitarse que la subida del alquiler que no supere el 2 %.

Alrededor de 4.000 familias de Rivas-Vaciamadrid podrían acogerse a las nuevas medidas de protección del alquiler incluidas en el Real Decreto-ley 8/2026, ya en vigor desde el pasado 22 de marzo. Fue aprobado por el Gobierno, ante la presión negociadora de los ministros de Sumar. Una de las ministras es la ripense Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.

La norma introduce dos cambios clave en el mercado del alquiler: por un lado, permite prorrogar los contratos hasta un máximo de dos años adicionales; por otro, limita la subida anual de la renta al 2 % hasta finales de 2027.

Estas medidas buscan contener el impacto de la inflación y la inestabilidad económica en los hogares inquilinos, en un contexto de fuerte tensión en el acceso a la vivienda.

Prórroga obligatoria del contrato si lo solicita el inquilino

El decreto establece que los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027 podrán prorrogarse durante un máximo de dos años, siempre que el inquilino lo solicite.

Esta prórroga no es automática: debe pedirse expresamente. Sin embargo, el propietario está obligado a aceptarla salvo en casos excepcionales, como necesidad de uso propio de la vivienda.

Durante ese periodo, se mantienen las condiciones del contrato en vigor, lo que supone una garantía de estabilidad para miles de hogares.

Tope del 2 % en la subida del alquiler

Otra de las medidas centrales es el límite del 2 % en la actualización anual de la renta, que se aplicará entre marzo de 2026 y diciembre de 2027.

Esto implica que, aunque el contrato contemple subidas ligadas al IPC u otros índices, el incremento no podrá superar ese porcentaje.

Desde el Ministerio de Consumo se ha insistido en que estas medidas son de obligado cumplimiento, especialmente para grandes tenedores e inmobiliarias, y ha instado a garantizar su aplicación efectiva en todo el país.

Impacto en Rivas: miles de contratos en riesgo de subida

En Rivas había en 2021, según el Censo de Población y Viviendas, 3.980 viviendas principales en alquiler. Así, de las casi 4.000 viviendas según la medición realizada hace 5 años, entre 1.100 y 1.600 viviendas de media tendrían derecho a solicitar la prórroga. El dato vería en función de si el tiempo del contrato es de 7 años (el propietario es persona física) o 5 años (persona jurídica). Además, previsiblemente la mayoría de los alquileres sufrirían una revisión anual.

Sin embargo, el Real Decreto excluye el alquiler de temporada. Esto afecta, por ejemplo, a las personas inquilinas de Be Casa,

Se estima que unas 4.000 familias podrían beneficiarse de estas medidas, especialmente aquellas cuyos contratos firmados entre 2021 y 2022 estén próximos a finalizar, que son precisamente los más afectados por la normativa.

La medida también puede frenar subidas bruscas en un mercado local tensionado por el aumento de precios en la Comunidad de Madrid.

Pendiente del Congreso: votación en las próximas semanas

Pese a que el decreto ya está en vigor, su continuidad depende de la convalidación en el Congreso de los Diputados, que deberá pronunciarse el próximo 28 de abril. Las derechas, – PP, VOX y Junts- han anunciado su voto en contra a esta medida de apoyo a las familias.

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) vecinales ha solicitado al PP que no impida la convalidación del decreto de la prórroga de alquileres. CEAV agrupa a más de un centenar de federaciones y confederaciones y a más de 3.000 colectivos. “La prórroga de los alquileres es una medida esencial en el actual contexto de emergencia habitacional, un contexto que empeora día tras día debido a la actual subida de precios provocada por la Guerra de Irán”, indican.

Si no se convalida, las medidas podrían decaer, aunque las solicitudes realizadas mientras esté vigente mantendrían su validez.

¿Cómo solicitar la prórroga o el tope del alquiler?

El Sindicato de Inquilinas ha elaborado distintos modelos para que, según las circunstancias en las que se encuentre cada familia, pueda solicitar la prórroga. Infórmate aquí.