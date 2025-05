El Ayuntamiento de Rivas cancelará los festivales propiedad del fondo pro-israelí KKR de los próximos dos años

La decisión se enmarca «en una larga trayectoria de apoyo institucional y de la ciudadanía ripense al pueblo palestino».

A la finalización de la reunión entre el ayuntamiento y las entidades propalestinas, el Ayuntamiento ha informado de su decisión de cancelar el acuerdo de colaboración que mantenía con la promotora ShareMusic! para los próximos años.

Esta decisión se toma tras haberse conocido la vinculación de la promotora con el fondo pro-israelí KKR. Diversos colectivos ciudadanos habían trasmitido su preocupación por la celebración de 3 festivales vinculados con este fondo pro-israelí el mes que viene en la ciudad.

El gobierno local ha destacado que «esta decisión responde al compromiso ético y político del municipio con los derechos humanos y con el pueblo palestino». Ha destacado que la ciudad «lleva décadas apoyando de manera firme y constante, no solo para exigir el fin de la agresión actual, sino también para contribuir al futuro de Palestina como pueblo y como Estado libre, digno y en paz».

La promotora ShareMusic! ha realizado un posicionamiento público condenando la violencia contra la población palestina. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que, «mientras persistan dudas sobre la estructura empresarial que sostiene estos festivales y sus posibles conexiones con fondos que avalan el actual genocidio en Gaza, no se dan las condiciones para mantener una relación estable de colaboración». La suspensión de estos acuerdos afectan a los dos años próximos. Los 3 festivales previstos para el mes que viene, sin embargo, se mantienen dado que el Ayuntamiento considera «inviable» su suspensión.

El Ayuntamiento busca «evitar perjuicios económicos millonarios derivados de una posible indemnización por los gastos ya realizados así como por el lucro cesante». En última instancia, esos pagos, señala el gobierno local, «acabarían beneficiando al mismo fondo KKR cuyas implicaciones con Israel ha llevado precisamente a tomar esta decisión de ruptura».

Reacciones de las organizaciones de izquierda

Izquierda Unida de Rivas, a través de un comunicado, ha celebrado la cancelación de los acuerdos con ShareMusic!. «Compartimos y apoyamos el trabajo que se ha seguido: reunirse con las entidades solidarias con Palestina, escuchar sus preocupaciones y actuar en consecuencia», ha señalado la organización. «Rivas no puede ser cómplice por acción ni omisión de quienes blanquean la ocupación», ha reivindicado la formación de izquierdas.

El Partido Comunista de Rivas (PCE) también ha mostrado su apoyo a esta decisión municipal. Explican en un comunicado que los conciertos no podían cancelarse «sin consecuencias legales y económicas graves». Sin embargo, añaden, «la coherencia política no termina ahí». El PCE de Rivas se pone a disposición de las entidades pro-palestinas de la ciudad y llama a la ciudadanía «a boicotear activamente estos festivales». «A no participar, a no colaborar», señalan, «porque ningún espectáculo vale más que la vida de un niño palestino».

Podemos Rivas, por su parte, también había solicitado la rescisión de estos contratos con anterioridad del anuncio del gobierno local. El partido morado ha solicitado al gobierno local «el establecimiento de un código ético que impida que se realicen nuevas contrataciones en casos similares».

Campamentos de solidaridad

Los sucesivos Ejecutivos y el tejido asociativo ripense vienen mostrando su solidaridad con Palestina desde hace años. Además de su apoyo a la UNRWA, destacan los campos de trabajo en Palestina, que te contamos en detalle en esta noticia.

Además, precisamente en las escaleras del recinto ferial donde se realizarán estos tres festivales en junio, se muestra la bandera palestina.