Las entidades de solidaridad con Palestina se reúnen con el gobierno local para abordar la celebración de tres festivales propiedad del fondo proisraelí KKR

Artistas de todo el país anuncian que no participarán en festivales de este fondo

La Asamblea por Palestina de Rivas ha promovido un escrito a la alcaldesa, Aída Castillejo, en el que aborda las últimas noticias que se han conocido y que afectan a los tres festivales que organiza la empresa Superstruct Entertaiment, que es propiedad del fondo de inversión proisraelí KKR. El comunicado ha sido apoyado por diversos colectivos, como el Ateneo Republicano de Rivas, y entre las demandas figura que el Ayuntamiento cancele las cesiones del Auditorio Miguel Ríos.

A principios de la semana pasada, el medio El Salto Diario publicaba una investigación acerca de cómo el fondo pro-israelí Kohlberg Kravis Roberts (KKR) está adquiriendo los grandes festivales de música. KKR, que participa en la promoción inmobiliaria en los territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina, ha adquirido Superstruct Entertainment, empresa responsable de una parte de los festivales de música en España y fuera del país.

Desde entonces, decenas de artistas han anunciado que no van a participar en festivales adquiridos por el fondo pro-israelí hasta que no cambien de manos. Sons of Aguirre o Fermín Muguruza son algunos de los artistas que han mostrado su apoyo al pueblo palestino a través de este anuncio. Ambos participarán en octubre en Rivas. Será en el Festival Pirata, que no pertenece a Superstruct Entertainment. Extremoduro o Porretas son otros grupos que se han pronunciado en la misma dirección.

La Asamblea por Palestina denuncia que «el fondo KKR invierte y obtiene beneficios en proyectos directamente ligados a la limpieza étnica, la colonización, la demolición sistemática de viviendas, el desplazamiento forzoso de población civil palestina y el saqueo de recursos en territorios ilegalmente ocupado». «Ante este contexto de genocidio en curso», continúa el escrito dirigido a Castillejo, «la respuesta no puede ser únicamente ciudadana».

Petición de cancelación

En la carta se exige «una posición institucional clara, valiente y en defensa de los derechos humanos». Entre otras razones, exponen que no se debe permitir que «el espacio público se convierta en escaparate cultural de empresas cómplices del genocidio».

También demandan que el gobierno local actúe «con coherencia respecto a los principios de solidaridad y justicia que históricamente han definido a nuestra ciudad».

En la carta, distintos colectivos ciudadanos le piden a la alcaldesa Aída Castillejo que el gobierno local:

Emita una condena pública y oficial al genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino y a la implicación del fondo KKR en este crimen. Cancele la cesión del Auditorio Miguel Ríos para los festivales organizados por Superstruct Entertainment, asumiendo las consecuencias económicas como un acto de responsabilidad ética y política ante un contexto de excepcional gravedad. Incluya cláusulas éticas y de derechos humanos vinculantes en todas las futuras concesiones de uso de espacios públicos.

«La defensa de los derechos humanos no puede estar sujeta a cálculos económicos o silencios estratégicos», defienden desde la Plataforma ciudadana. El colectivo muestra su disposición para un diálogo «firme y respetuoso». También , añaden, «para ejercer toda la presión social necesaria para que Rivas Vaciamadrid esté a la altura de este momento histórico».

Actuaciones en Rivas

A primeros de año, Nando Cruz publicó en ElDiario.es cuáles son algunos de los festivales en manos de esta empresa: Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest, Monegros Desert Festival, Arenal Sound, O Son do Caminho, Madrid Salvaje, Brunch-In the Park, Morriña Fest, Granada Sound, las fiestas Love The 90’s y Love the Twenties o el FIB de Benicàssim.

Al menos tres de estos festivales han anunciado su presencia en Rivas: I love reggaeton, Love The 90`s y Love the twenties.

Estos conciertos están previstos para tres fines de semana consecutivos en el auditorio Miguel Ríos, los días 7, 14 y 21 de junio.

Pallasos en Rebeldía pide una respuesta coordinada con el Ayuntamiento

Pallasos en Rebeldía, por su parte, también ha expresado “su preocupación ante las informaciones publicadas por El Salto en las que se publican una lista de festivales nacionales en los que el fondo proisraelí KKR ha invertido capital a través de la empresa Superstruct Entertaiment”. Informan que han transmitido esta preocupación al Ayuntamiento de Rivas y a las organizaciones y redes pro palestinas estatales que lideran el boicot contra el ente sionista. “Se vienen manteniendo comunicaciones para diseñar una respuesta coordinada y consensuada”.

Preguntado por Zarabanda, el Ayuntamiento de Rivas ha manifestado que se están estudiando vías jurídicas y administrativas. Además, esta tarde el Ayuntamiento mantendrá un encuentro con las entidades de solidaridad con Palestina de Rivas para ver las distintas opciones.