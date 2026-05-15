El atletismo de Rivas celebra un fin de semana de triunfos

Las deportistas del Club Deportivo Ciudad de Rivas han conseguido 5 medallas en diferentes competiciones autonómicas

El atletismo municipal está de celebración. El pasado fin de semana, las atletas del Club Deportivo Ciudad de Rivas participaron en varias competiciones a lo largo del territorio español. Un fin de semana para celebrar, en el que han logrado algunos de los mejores resultados de la historia del club, como en el Campeonato de Madrid de Relevos en Aluche.

En su debut en el campeonato de España de Fondo, la deportista Luna Ros ha conseguido la cuarta posición en la categoría sub-18 de 5.000 metros en pista. Además, el campeonato celebrado en Menorca le ha servido a Ros para lograr su mejor marca personal con 17 minutos y 47 segundos.

Luna Ros en el campeonato de España de Fondo en Menorca / Club Deportivo Ciudad de Rivas

La atleta Heba Melero ha competido en el campeonato de España de Comunidades Autónomas, celebrado en Oursense, seleccionada por la federación de atletismo de Madrid. La ripense ha participado en la categoría de lanzamiento de martillo. Se trata de su primer campeonato nacional a nivel individual.

A nivel autonómico, las jóvenes atletas de Rivas no han dejado de cosechar triunfos a lo largo del fin de semana. El Campeonato de Madrid de Relevos, que este año ha tenido lugar en Aluche, ha terminado con dos medallas de plata. La primera en la categoría de cuatro atletas por 100 metros libres y la segunda la de 300 metros libres. Algunas deportistas, como Carla Arce y Leire Ávila, han participado en ambas.

Las atletas en el Campeonato de Madrid de Relevos en Aluche / Club Deportivo Ciudad de Rivas

Durante este fin de semana cargado de alegrías se ha celebrado en Aluche otro autonómico más con las deportistas sub-14 como protagonistas. Eva Vallejo se ha hecho con la medalla de bronce en la categoría de triatlón A, mientras que la atleta Inés Jiménez ha conseguido tres mejores marcas personales y ha rozado el podio con una merecida cuarta posición en triatlón D.

A modo de cierre de este largo palmarés, la atleta sub-16 Alejandra González ha quedado en segunda posición en la prueba combinada de hexatlón, celebrada en Vallehermoso. Daniela Jiménez también ha conseguido hueco en el podio con una medalla de bronce en el campeonato de heptlatón celebrado en Arganda del Rey.

La atleta Eva Vallejo posa con su medalla de bronce en la categoría de triatlón A / Club Deportivo Ciudad de Rivas