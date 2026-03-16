Daniela Jiménez y Luna Ros, plata en Madrid sub-18

Las atletas del Club Ciudad de Rivas suben al podio autonómico y ya miran al Campeonato de España.

Las jóvenes atletas Daniela Jiménez y Luna Ros lograron sendas medallas de plata en el Campeonato de Madrid de atletismo sub-18 en pista cubierta, disputado el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo en Madrid. Ambas deportistas del Club Ciudad de Rivas se subieron al podio en sus respectivas pruebas y ya tienen la vista puesta en el Campeonato de España, que se celebrará el 14 y 15 de marzo en Antequera (Málaga).

Los resultados consolidan el buen momento de la cantera local de atletismo, que en los últimos años ha sumado varias medallas en competiciones autonómicas y nacionales.

Daniela Jiménez, plata en salto de altura

En salto de altura, Daniela Jiménez Martín (2010), en su primer año en la categoría sub-18, alcanzó el segundo puesto tras superar el listón en 1,61 metros.

La atleta realizó un concurso sin fallos, aunque no pudo completarlo porque coincidía con otra de sus pruebas, los 400 metros lisos, en la que además consiguió la marca mínima para participar en el Campeonato de España sub-18.

Jiménez ya cuenta con experiencia en lo más alto del atletismo juvenil. En 2024 se proclamó campeona de España sub-16 de salto de altura, el primer oro nacional en la historia del atletismo de Rivas. Su mejor marca personal es de 1,64 metros, lograda en febrero de 2025.

En la cita nacional de Antequera competirá tanto en altura como en los 400 metros.

Luna Ros, segunda en 3.000 metros

La otra medalla para el atletismo sub-18 ripense llegó en la prueba de 3.000 metros lisos, donde Luna Ros Lara (2009) se colgó la plata tras una carrera muy disputada.

La atleta, que cursa su segundo año en esta categoría, peleó por el oro hasta los metros finales en una prueba que comenzó a ritmo lento pero terminó con un desenlace muy intenso.

Ros cruzó la meta con un tiempo de 10:22.30, a solo seis segundos de su mejor marca personal. Aunque ya tenía asegurada su participación en el campeonato nacional, el resultado refuerza sus opciones de firmar una buena actuación en Antequera.

Vecina de Rivas desde siempre, forma parte del Club Ciudad de Rivas desde 2019, tras iniciarse en la escuela municipal de atletismo y pasar por varias categorías de base.

La cantera ripense sigue sumando medallas

Las platas de Daniela Jiménez y Luna Ros en el atletismo sub-18 madrileño se suman a una temporada en la que varios deportistas jóvenes de Rivas están logrando resultados destacados en competiciones autonómicas y nacionales.

El próximo paso será el Campeonato de España sub-18, donde ambas atletas intentarán trasladar su buen momento de forma al escenario estatal y seguir ampliando el palmarés del atletismo local.