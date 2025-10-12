OPINIÓN

EL 11-M Y FEDERICO TRILLO

Artículo de opinión de Eulogio Paz Fernández, ex presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo.

De la entrevista a Federico Trillo Federico Trillo: “El PP debería negociar con Vox antes de las elecciones y fichar a Espinosa de los Monteros” que el pasado 8 de octubre de 2025 la periodista de El País, Natalia Junquera, hace a quien fuera Ministro de Defensa en el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar entre los años 2000 y 2004, hay tres cuestiones que merecen ser destacadas por mi parte.

P. Dice en el libro (Se refiere al libro recientemente publicado por Federico Trillo, Memorias de anteayer): “Tras la utilización política por nuestros adversarios de la tragedia del 11-M, vi venir la shit storm [“tormenta de mierda”] que se venía sobre nosotros». ¿Cuándo empezó a preocuparles en La Moncloa esa shit storm? ¿Les inquietaba la reacción de la opinión pública si era un atentado yihadista?

R. Yo salí tranquilo del Gobierno porque desclasificamos dos papeles del CNI en los que se nos insistía en que había sido ETA, a pesar de lo que luego ha dicho quien era entonces su director, Jorge Dezcallar [quien en su autobiografía asegura: “El Gobierno trató el asunto como un problema de partido (…) Este tratamiento llevó al PP a pensar que, si el atentado lo había cometido ETA, podría revalidar su mayoría absoluta (…) Intentó mantener la duda hasta el día 14, la jornada electoral”. Cuatro meses antes de los atentados, el CNI había advertido al Gobierno del PP del riesgo creciente de atentado islamista en España e incluso había identificado al argelino Allekema Lamari, uno de los siete terroristas que se suicidaron el 3 de abril de 2004 en Leganés (Madrid)]. Lo que más me inquietaba era que con el atentado y sus consecuencias quedara claro que nuestra aportación en la guerra de Irak no había sido combatiente. Mandamos un buque hospital cuando ya había caído la estatua [de Sadam Husein], aunque es verdad que apoyamos políticamente a Estados Unidos en su intervención.

Por tanto, Federico Trillo admite que llevar a Irak 1.300 militares no fue una decisión tomada por los militares por su cuenta y riesgo, sino que fue una decisión política del Gobierno del PP de Aznar.

P. ¿Usted cree que los servicios secretos franceses o ETA tuvieron algo que ver con el 11-M?

R.. Es lo que dicen los que entienden más que yo de los servicios secretos franceses y marroquíes. Yo, de los servicios secretos, tengo un lema: la realidad supera la imaginación. En la autoría intelectual, yo creo que ahí hay algo más de servicios secretos. Y en la logística, que puede haber algo porque no es fácil contar con esa cantidad explosiva.

P. ¿Quiere decir algo relacionado con ETA [la sentencia lo descarta, y culpó a una célula islamista]?

R. Sí.

En cuanto a estas dos últimas preguntas y sus respectivas respuestas, independientemente de las creencias que tenga Federico Trillo, le digo lo que a todos los conpiranoicos del 11-M: Federico, ¿tienes alguna prueba fehaciente de que los atentados fueron obra de ETA y de los servicios secretos franceses y marroquíes? Si las tienes, adelante, preséntalas en un juzgado. Si no las presentas es porque nos las tienes, y si no las tienes es porque lo único que pretendes con tus creencias es salvarte de la shit storm [“tormenta de mierda”]que cayó sobre ti y tu mentiroso Gobierno, y sobre tu partido.

El trío de las Azores: Tony Blair, George W. Bush y José María Aznar.