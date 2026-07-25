La Comunidad habilita 52 puntos para ver el eclipse solar del 12 de agosto

La región prepara un dispositivo especial para el 12 de agosto con observación segura, actividades y refuerzo del transporte público

La Comunidad de Madrid desplegará un dispositivo especial para facilitar la observación del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que no se veía desde la Península Ibérica desde 1905. El Ejecutivo regional habilitará 52 puntos de observación repartidos en 93 municipios de las zonas norte y este de la región. En estos puntos el eclipse podrá seguirse desde las 19:30 horas. Además, alcanzará su fase total en torno a las 20:32 horas, coincidiendo con la puesta de sol.

Además de los espacios habilitados para la observación, la jornada incluirá un Festival del Eclipse en el área recreativa de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya. Se hará también un refuerzo del transporte público y de los dispositivos de seguridad ante la elevada afluencia de visitantes que se espera ese día.

Un festival con actividades durante todo el día del eclipse solar del 12 de agosto

El principal punto de encuentro será el Festival del Eclipse, que ofrecerá actividades divulgativas, científicas, culturales y familiares. También habrá foodtrucks, música, juegos infantiles y talleres. El acceso será gratuito, aunque requerirá inscripción previa hasta completar un aforo máximo de 3.000 personas. Por otra parte, podrá visitarse la exposición Trío de Eclipses, dedicada a explicar la importancia histórica, científica y cultural de este fenómeno astronómico.

En paralelo, los otros 52 puntos de observación contarán con monitores y expertos. Ellos ayudarán al público a seguir el eclipse y resolver dudas sobre este acontecimiento.

Gafas homologadas y recomendaciones de seguridad para seguir el eclipse solar del 12 de agosto

Para favorecer una observación segura, la Comunidad distribuirá 36.500 gafas homologadas, que se suman a otras 20.000 ya repartidas previamente en centros educativos e instituciones. Además, se entregarán folletos informativos con explicaciones sobre el eclipse y recomendaciones para contemplarlo sin riesgos. Cada par de gafas incluirá un código QR con información adicional sobre el evento.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 también reforzará su operativo con la activación del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM). Además, habrá un aumento de recursos del 112 y de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, así como la participación de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.

Refuerzo del transporte y prevención de incendios

El Consorcio Regional de Transportes incrementará la frecuencia de varias líneas de autobús que conectan Madrid con las zonas donde se espera una mayor concentración de espectadores. Entre ellas figuran las líneas 191 (Madrid-Buitrago del Lozoya) y 193 (Madrid-Pedrezuela-Venturada). Además, aumentarán la frecuencia de las líneas 725, 726, 691, 222 y 223.

La Comunidad recomienda planificar los desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público y evitar estacionar fuera de las zonas habilitadas. Asimismo, al coincidir el eclipse con un periodo de alto riesgo de incendios forestales, recuerda la importancia de no arrojar colillas ni objetos inflamables. Además, se señala que hay que respetar la flora y la fauna y recoger todos los residuos generados durante la jornada.

Seguir el eclipse solar del 12 de agosto desde Rivas

En esta noticia te habíamos contado ya cómo observar el eclipse solar del 12 de agosto desde Rivas-Vaciamadrid.