El Gobierno estima que el eclipse solar total del 12 de agosto aportará 347,60 millones de euros a España

La reunión de coordinación para el Trío de Eclipses fue liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió este martes la reunión de coordinación para el Trío de Eclipses con la estimación de que el eclipse solar total del próximo 12 de agosto aportará 347,60 millones de euros a España.

Así lo afirma el informe presentado en esta cita por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y que entre sus conclusiones estima que el eclipse solar total del próximo 12 de agosto tendrá un impacto económico «significativo» en España. En concreto, calcula que la aportación neta a la economía española será de 347,60 millones de euros.

El documento prevé que el fenómeno astronómico generará un incremento de 446.700 turistas durante la semana de referencia (10 al 16 de agosto) en las 36 provincias afectadas por la totalidad y las zonas de atracción cercanas, lo que se traducirá en un gasto turístico adicional de 342,19 millones de euros: 247,29 millones procedentes de los turistas extranjeros y 94,90 millones de los residentes, según los cálculos del Ejecutivo.

El estudio destaca también que la zona de influencia del eclipse cuenta con oferta suficiente para absorber esta demanda adicional, con más de un millón de plazas libres entre hoteles, apartamentos, campings, alojamientos rurales y viviendas turísticas. Así, entre las señales que anticipan este repunte de la demanda, el informe cita que un 8,4% de las personas con planes para ver el eclipse tiene previsto desplazarse a una provincia distinta de la de su residencia, un aumento del 7,9% en los asientos de avión programados para la semana del eclipse respecto al mismo periodo de 2025, y un incremento del 17,8% en las reservas hoteleras para agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025.

Sánchez presidió esta primera reunión que trabajó en la planificación para garantizar que los tres acontecimientos astronómicos extraordinarios que vivirá España entre 2026 y 2028 (dos eclipses solares totales y un eclipse solar anular) se desarrollen con las máximas garantías de seguridad, una coordinación eficaz entre las administraciones y la colaboración de la ciudadanía.

Asimismo, el Gobierno contará con un Plan especial de Seguridad y un Plan específico de Protección Civil para el eclipse solar del 12 de agosto. Según un comunicado del Gobierno, se prestará especial atención a la gestión de emergencias, la prevención de incendios forestales, la seguridad ciudadana, la movilidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante una concentración excepcional de personas.

Además, el Ejecutivo ha elegido el Observatorio de Yebes (Guadalajara), el observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar del día 12 de agosto. El observatorio acogerá los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales puedan mostrar este fenómeno y contará con retransmisiones en directo.

Desde el Gobierno publicitaron la página web (‘www.trioeclipses.es’) para informar a la ciudadanía de que se recogerá «información útil», como los riesgos sanitarios y medioambientales. También se incluirán consejos para la seguridad logística, como planificar desplazamientos con antelación, llevar suministros básicos o establecer protocolos familiares o de grupo.

En la reunión participaron el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Hacienda, Arcadi España: la de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el de Cultura, Ernest Urtasun; la de Sanidad, Mónica García; y la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.