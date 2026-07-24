Rivamadrid reduce a la mitad el tiempo para resolver incidencias urbanas

La app Mejora Rivas permite cerrar más del 81% de los avisos ciudadanos en menos de diez días, mientras desciende el número de incidencias registradas

La aplicación Mejora Rivas se consolida como el principal canal de comunicación entre la ciudadanía y los servicios municipales. Durante 2025, Rivamadrid redujo casi a la mitad el tiempo medio de resolución de incidencias y recibió un 17,4% menos de avisos que el año anterior, un dato que la empresa pública atribuye al refuerzo del mantenimiento preventivo.

La app Mejora Rivas gana en eficacia

Avisar de una farola averiada, una papelera llena o un desperfecto en la vía pública es hoy más rápido que hace unos años. Pero, además, también lo es la respuesta.

Según la Memoria de Actividad 2025 de Rivamadrid, el tiempo medio para resolver las incidencias comunicadas a través de la aplicación MTC Mejora Rivas se situó en 9,93 días, frente a los 18,5 días registrados un año antes. En términos prácticos, supone que el plazo de resolución se ha reducido prácticamente a la mitad.

El cambio también se refleja en el porcentaje de incidencias resueltas con rapidez. Durante el último ejercicio, el 81,31% de los avisos quedaron solucionados antes de diez días, una cifra que mejora de forma significativa los resultados de ejercicios anteriores.

La mejora del servicio ha tenido su reflejo en la valoración de quienes utilizan la aplicación. La nota media otorgada por los usuarios alcanzó 3,57 puntos sobre 5, por encima de la obtenida el año anterior.

Menos avisos gracias al mantenimiento preventivo

Otro de los datos que destaca la memoria es la reducción del número de incidencias comunicadas por la ciudadanía.

En 2025 se registraron 3.424 avisos, frente a los 4.146 de 2024, lo que supone un descenso del 17,4%.

Lejos de interpretarse como una menor utilización de la aplicación, Rivamadrid considera que esta reducción responde al incremento de las actuaciones preventivas realizadas antes de que aparezcan los problemas detectados por los vecinos. La empresa municipal señala que el análisis diario de datos y la planificación de los trabajos permiten anticiparse a muchas incidencias y mejorar el estado del espacio público.

Las papeleras dejan de ser uno de los principales problemas

Aunque la limpieza de calzadas y aceras continúa concentrando buena parte de los avisos ciudadanos, algunos tipos de incidencias muestran una evolución especialmente positiva.

Es el caso del vaciado de papeleras, cuyas comunicaciones descendieron un 51,1% durante 2025. La memoria atribuye esta mejora a la reorganización de rutas y a la optimización del servicio de mantenimiento.

El seguimiento continuo de los avisos también permite identificar las zonas donde se producen más incidencias y adaptar los recursos disponibles para responder con mayor rapidez.

Una aplicación que conecta a vecinos y servicios municipales

La aplicación Mejora Rivas se ha convertido en una herramienta habitual para comunicar incidencias relacionadas con el mobiliario urbano, la limpieza viaria, el alumbrado, parques y jardines o el estado de las calles.

Cada aviso incorpora su localización y puede ser seguido por el usuario hasta su resolución, lo que facilita el contacto entre la ciudadanía y los distintos servicios municipales.

La mejora de los tiempos de respuesta se suma a otras actuaciones desarrolladas por Rivamadrid durante 2025 para modernizar la gestión de los servicios públicos, como la digitalización de procesos internos, el análisis de datos para optimizar recursos o el refuerzo del mantenimiento preventivo, una estrategia que busca reducir el número de incidencias antes de que lleguen a producirse.