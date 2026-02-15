Guía del eclipse solar en Rivas: horarios y consejos

Prepárate para el eclipse solar en Rivas este 12 de agosto de 2026.

También en Rivas se vivirá el histórico eclipse solar el próximo 12 de agosto de 2026, que será total en el norte peninsular. Los vecinos podrán observar este fenómeno único desde las 19:36 horas, alcanzando su máximo casi una hora después, según los datos oficiales.

Este evento astronómico situará a nuestra localidad próxima a la franja de totalidad, un privilegio que no se repetía en la península desde hace más de un siglo. La expectación es máxima para contemplar cómo la Luna cubre por completo el disco solar.

Horarios exactos del eclipse solar Rivas

Para no perderse ni un segundo de este fenómeno, es fundamental conocer la cronología exacta. El evento comenzará por la tarde y terminará poco después del atardecer.

Estos son los momentos clave para seguir el eclipse solar Rivas:

Inicio del eclipse parcial: 19:36:49 horas.

19:36:49 horas. Máximo del eclipse: 20:32:23 horas.

20:32:23 horas. Puesta de sol en Rivas: 21:15:29 horas.

En el momento del máximo, el Sol se encontrará a una altura de solo 7 grados sobre el horizonte. Por este motivo, se recomienda buscar lugares elevados o con el horizonte oeste muy despejado para evitar que edificios o árboles oculten la visión.

Cómo ver el eclipse solar Rivas con seguridad

La seguridad es el aspecto más importante de este acontecimiento. Observar el Sol de forma directa sin la protección adecuada puede causar lesiones oculares graves y permanentes en la retina.

Para disfrutar del eclipse solar sin riesgos, sigue estas normas de protección:

Usa gafas homologadas: Utiliza exclusivamente gafas con filtro solar certificadas bajo la normativa ISO 12312-2. La observación mediante gafas de eclipse debe realizarse durante cortos periodos de tiempo (medio minuto) seguidos de descansos de mayor duración, Evita métodos caseros: No utilices radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos ni gafas de sol convencionales. Protege tus instrumentos: Si usas telescopios o prismáticos, estos deben llevar filtros solares específicos en la entrada de luz. Vigila a los menores: Asegúrate de que los niños lleven puesta la protección en todo momento mientras miren al cielo. El Instituto Geográfico Nacional recomienda visualizar el Sol por proyección. El método más simple para proyectar la imagen del sol consiste en utilizar dos cartulinas, a una de las cuales se practicará un pequeño agujero. Colocándose uno de espaldas al sol, se sujeta esta cartulina de manera que su luz pase por el agujero y aparezca en la otra, situada a dos o tres palmos de distancia y a la sombra de la primera.

Un fenómeno único en el siglo

El Instituto Geográfico Nacional destaca que este eclipse será especialmente espectacular por su baja altura. En España, el último eclipse anular visible sucedió en 2005, y el último eclipse total se pudo ver en 1959, y solo desde las islas Canarias; la Península Ibérica no ha visto un eclipse total de Sol desde 1912.