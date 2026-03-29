DMD Rivas defiende la eutanasia tras el Caso Noelia

La asociación ripense por el derecho a una muerte digna se posiciona ante este caso, junto a la Asociación Laica de Rivas

El caso de Noelia, una joven que ha recibido la eutanasia tras año y medio de proceso judicial, ha reactivado el debate sobre el derecho a una muerte digna en España. Además, en Rivas-Vaciamadrid también se ha generado este debate. La asociación Derecho a Morir Dignamente de Rivas ha respaldado públicamente esta decisión en un comunicado conjunto con la Asociación Laica de Rivas. Asimismo, la ha enmarcado en la legislación vigente y en la defensa de la autonomía personal.

La joven solicitó la eutanasia al encontrarse en una situación de sufrimiento irreversible. Según se vió tras su paso por 32 especialistas y 13 informes, dicho sufrimiento no podía aliviarse con tratamiento médico. El procedimiento se vio retrasado por acciones judiciales impulsadas por colectivos contrarios a esta práctica. Por ejemplo, los ultracatólicos Abogados Cristianos impulsaron retrasos.

Eutanasia: Un proceso legal con respaldo normativo

La eutanasia es legal en España desde la aprobación de la ley en marzo de 2021. Esta norma reconoce el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida en situaciones de enfermedad grave e incurable. Además, protege este derecho en casos de padecimiento crónico con sufrimiento.

Desde DMD Rivas recuerdan que este derecho se apoya en principios constitucionales como la dignidad humana y la integridad física y moral. Además, subrayan que se trata de una decisión individual que no afecta a terceros.

Debate social sobre la eutanasia y posiciones enfrentadas

El caso ha vuelto a evidenciar la división existente en torno a la eutanasia. Mientras los sectores ultracatólicos la consideran una vulneración del derecho a la vida, las personas expertas en ética médica la entienden como una extensión de la libertad individual.

El documento difundido por la asociación critica las posturas que, a su juicio, priorizan una concepción absoluta de la vida. Es decir, lo hacen sin tener en cuenta el sufrimiento o la voluntad de la persona afectada.

Morir: una decisión personal y voluntaria

Desde DMD Rivas y la Asociación Laica de Rivas insisten en que la eutanasia no es una obligación, sino una opción legal para quienes desean evitar una agonía prolongada. En el caso de Noelia, destacan que se trató de una decisión “íntima, racional y plenamente consciente”.

La asociación concluye que abordar estas situaciones desde el respeto y la empatía es clave en una sociedad democrática. Asimismo, defiende que el derecho a decidir sobre el propio final forma parte de una vida digna.