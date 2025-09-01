La Comunidad de Madrid explora un nuevo yacimiento en el Valle de los Neandertales

La 24ª campaña de excavación en Pinilla del Valle reúne a más de 100 expertos para ampliar el conocimiento sobre la ocupación humana en la Sierra Norte

La Comunidad de Madrid explora un nuevo yacimiento en la 24ª campaña de excavación arqueologica en el Valle de los Neardentales, en Pinilla del Valle. Más de un centenar de arqueólogos y paleontólogos trabajan desde mediados de agosto en este enclave declarado Bien de Interés Cultural. El objetivo es avanzar en el estudio de los órigenes humanos en la región.

Un proyecto científico de referencia internacional

Los trabajos están dirigidos por Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico Regional (MARPA); Juan Luis Arsuaga, catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense y codirector de Atapuerca; y Alfredo Pérez-González, catedrático de Geología.

La principal novedad de esta campaña es la exploración de un nuevo yacimiento dentro del conjunto del valle. Este paso permitirá ampliar la información sobre la ocupación humana en la Sierra Norte. Además, reforzará la posición de Pinilla del Valle como uno de los lugares clave para la investigación de los neandertales en Europa.

Restos fósiles únicos en la Península Ibérica

En excavaciones anteriores se han hallado fósiles de gran valor, como un molar hominino con más de 480.000 años. Fue localizado en 2023 en la Cueva Des-Cubierta. Este hallazgo sitúa a Pinilla del Valle al nivel de yacimientos de referencia como Atapuerca (Burgos), la Cuenca de Guadix-Baza (Granada) o los de la Cueva de Aroeria, en Almonda Portugal.

Además, se han descubierto comportamientos rituales únicos, como el uso de cráneos de bisontes y ciervos como trofeos. Esto cuestiona la idea de que solo el Homo sapiens fuera capaz de otorgar significado simbólico a los objetos. Estos resultados han sido reconocidos en revistas científicas internacionales como la Nature Human Behaviour y ha convertido a la Cueva Des-Cubierta en un lugar excepcional para comprender la complejidad de esta especie.

Su relevancia quedó patente en 2024, cuando el director del proyecto, Enrique Baquedano, presentó estas conclusiones en el Congreso Anual de la Sociedad de Arqueología Americana celebrado en Nueva Orleans.

Objetivos de la nueva campaña

Entre los retos de esta edición se encuentra determinar a qué periodo del Paleolítico Superior pertenecen las herramientas localizadas en la Cueva Chica. Asimismo, el equipo espera seguir recopilando datos que permitan entender mejor cómo los neandertales se relacionaban con su entorno en la Sierra de Madrid.

Un espacio abierto al público

El interés científico se combina con la divulgación. A partir del 16 de septiembre, las visitas guiadas al Valle de los Neandertales se retomarán para que los visitantes conozcan de primera mano este patrimonio único. Las reservas ya pueden realizarse a través de la web oficial www.elvalledelosneandertales.com.