Carlos Aranda logra su noveno título nacional

El levantador de Rivas bate tres récords y domina el máster en halterofilia

Carlos Aranda, trabajador municipal de la Concejalía de Deportes de Rivas-Vaciamadrid, se ha proclamado campeón de España máster de halterofilia. Lo ha hecho en la categoría de 55 a 59 años y menos de 65 kilos. El torneo se celebró el 11 de abril en El Ejido (Almería), donde el deportista ripense logró además tres récords nacionales, consolidando su trayectoria en esta disciplina.

El levantador, de 57 años, compitió con un peso corporal de 63,9 kilos frente a otros once participantes. Durante la competición, firmó una actuación destacada que le permitió superar marcas históricas en su categoría.

Tres récords nacionales en una misma competición

Aranda estableció un nuevo récord en arrancada con 73 kilos, en dos tiempos con 91 kilos y en total olímpico con 164 kilos, resultado de la suma de ambos movimientos. Estos registros refuerzan su posición como uno de los referentes nacionales en halterofilia máster.

El cambio reciente de categoría, pasando de menos de 67 a menos de 65 kilos, no ha impedido que mantenga un alto nivel competitivo. Al contrario, ha logrado adaptarse con éxito y seguir mejorando sus marcas.

Un palmarés consolidado a nivel nacional e internacional

Con este triunfo, Carlos Aranda suma ya nueve campeonatos de España, logrados entre 2016 y 2025. Además, a estos títulos se añaden siete subcampeonatos nacionales obtenidos entre 2010 y 2017.

En el ámbito internacional, el deportista de Rivas-Vaciamadrid ha conseguido dos bronces en campeonatos del mundo (2015 y 2018). También dos oros en campeonatos de Europa (2023 y 2024). Por último, en la última edición continental, celebrada en 2025, finalizó en cuarta posición.

Por tanto, su trayectoria refuerza el peso de la halterofilia local en Rivas, donde continúa en activo compaginando su trabajo municipal con la competición al más alto nivel.