Ayuso rectifica al mapa concesional de autobuses

El Secretario de Acción Electoral y Agenda Urbana del PSOE Rivas-Vaciamadrid, Alfonso Herrera, escribe un artículo sobre el nuevo mapa concesional de los autobuses.

Desde hace años venimos reivindicando desde el PSOE de Rivas la necesidad de mejorar y reestructurar la red de autobuses que cubre nuestra ciudad, como consecuencia del crecimiento y de los cambios geográficos y de movilidad que vienen sucediéndose. Las líneas interurbanas debían ser más rápidas y eficaces en llegar a Madrid, la urbana L1 debía ampliarse para hacer más accesible el servicio a la ciudadanía y se hacía ya imprescindible la conexión con nuestras ciudades vecinas y barrios de Madrid para mejorar la movilidad, disminuir el tráfico y hacerlo así más sostenible.

El nuevo mapa concesional se publicó el pasado 14 de agosto

Estamos de enhorabuena, ya que casi un año después y luego de estudiar todas las alegaciones presentadas, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid publicó el pasado 14 de agosto, su «nuevo mapa concesional de transporte regular de viajeros por carretera», en el que sí se reflejan, por fin, gran cantidad de cambios que los y las socialistas llevamos reivindicando desde tiempos inmemoriales. Se crea una nueva línea interurbana 335, que recorrerá la Avenida de los Almendros de forma íntegra hasta el Barrio de la Luna, y se crearán 2 nuevas líneas urbanas (una de ellas circular) hasta hacer un total de 3. Sin embargo, las frecuencias de paso siguen siendo insuficientes para conectarnos eficazmente con Madrid, ya que deberían llegar hasta los 10 minutos para las líneas interurbanas en horas punta.

También se van a incorporar otras dos nuevas líneas de conexión con municipios limítrofes, reivindicación que también parte del PSOE de Madrid. En este caso, una de ellas hacia Coslada y San Fernando y la otra hacia Mejorada del Campo. Son dos buenas iniciativas para desincentivar el uso del vehículo privado, pero seguimos echando en falta una línea de conexión con Vicálvaro y la red de Cercanías Madrid (como remedio a no disponer de estación de cercanías en Rivas), y otra que conecte con el Barrio del Ensanche de Vallecas (y L1 de Metro). El resto de líneas que pasan por el municipio, así como las nocturnas, se mantienen casi sin cambios.

Herrera también pide que se rectifique el traslado previsto del Cercanías a Los Berrocales/Los Ahijones

Esperamos que, al igual que ha ocurrido con la rectificación de este mapa concesional de autobuses, ocurra lo mismo con la licitación de la nueva estación de metro de la línea 9 de Los Berrocales/Los Ahijones, dado el empeño de la Comunidad de Madrid en trasladar el transbordo de Cercanías a esta estación y generar así un nuevo agravio a la ciudadanía ripense, al añadir un transbordo más para conectar con Cercanías. Siempre hemos defendido que la línea 9 de metro debe ser única, sin transbordos y de gestión pública.

Y aunque siempre deben ser bienvenidas las rectificaciones, la forma de hacer política y de proceder de la Comunidad de Madrid con la señora Ayuso a la cabeza, no son aceptables de ninguna de las maneras. Ni la del Partido Popular de Madrid que nos han negado la razón, un gobierno tras otro en nuestras reivindicaciones, para al final acabar dándonosla como ha ocurrido en esta ocasión y en tantas otras. No es de recibo que después de negarnos en varias ocasiones la ampliación de dos líneas urbanas y una interurbana, ahora en mitad de agosto con todo el mundo disfrutando de sus merecidas vacaciones, hacen pública su rectificación para que tenga la menor difusión posible. Pues no, señora Ayuso, vamos a decirlo una y otra vez para que los y las ripenses conozcan su forma de actuar.