La Plataforma Rivas por la Sanidad pública lanza un QR para saber dónde acudir en caso de urgencia

También convocaron una multitudinaria concentración el pasado 12 de febrero.

La Plataforma Rivas por la Sanidad Pública ha puesto en marcha esta semana una campaña informativa en Rivas-Vaciamadrid basada en un código QR que permite comprobar si hay médico de urgencias disponible en el centro de salud antes de acudir. La iniciativa surge, según el colectivo, ante la falta de cobertura médica en determinados turnos y busca evitar desplazamientos innecesarios y pérdidas de tiempo en situaciones urgentes.

El QR, visible ya en farolas, marquesinas y tablones del municipio, dirige a una página que informa al usuario si el centro de salud cuenta en ese momento con profesional de guardia. En caso contrario, el aviso permite valorar acudir directamente a las urgencias hospitalarias.

Una herramienta para ganar tiempo

Desde la Plataforma Rivas por la Sanidad Pública explican que en los últimos años se han producido cierres o limitaciones en los servicios de urgencias nocturnas, de fines de semana y festivos en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Según denuncian, en Rivas se dan situaciones en las que no hay médico disponible para atender urgencias extrahospitalarias.

El colectivo sostiene que esta falta de cobertura puede generar demoras en la atención, especialmente si el paciente acude primero al centro de salud y después debe desplazarse a un hospital. El sistema de QR pretende actuar como un filtro previo de información rápida.

El enlace asociado al código también se está difundiendo por canales digitales y grupos vecinales para facilitar su acceso.

Difusión en la calle y llamada a movilización

La campaña tiene una fuerte presencia física en el municipio. Los carteles con el QR pueden verse en distintos puntos de Rivas, con el objetivo de que la ciudadanía lo tenga a mano en caso de necesidad. La Plataforma pide que no se retiren los códigos y que se compartan entre contactos.

Además, el colectivo volvió a convocar recientemente una concentración en defensa de la sanidad pública el.pasado jueves 12 de febrero a las 19:00 horas, que secundaron cerca de un centenar de personas en el Centro de Salud La Paz. La movilización forma parte de las acciones que la entidad viene desarrollando para visibilizar la situación de la atención primaria y las urgencias en la región.

La iniciativa del QR sanitario en Rivas se suma así a las fórmulas de organización vecinal que buscan ofrecer información directa y práctica ante posibles incidencias en la red pública de salud.