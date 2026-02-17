Logo Zarabanda
La Plataforma Rivas por la Sanidad pública lanza un QR para saber dónde acudir en caso de urgencia

Una señal de advertencia con una calavera, texto en español que dice Este QR te puede salvar la vida y ¡Escanéalo!, un código QR grande con un icono de WhatsApp en el centro y un pequeño logotipo de borrador automático en la esquina inferior derecha.

También convocaron una multitudinaria concentración el pasado 12 de febrero.

La Plataforma Rivas por la Sanidad Pública ha puesto en marcha esta semana una campaña informativa en Rivas-Vaciamadrid basada en un código QR que permite comprobar si hay médico de urgencias disponible en el centro de salud antes de acudir. La iniciativa surge, según el colectivo, ante la falta de cobertura médica en determinados turnos y busca evitar desplazamientos innecesarios y pérdidas de tiempo en situaciones urgentes.

El QR, visible ya en farolas, marquesinas y tablones del municipio, dirige a una página que informa al usuario si el centro de salud cuenta en ese momento con profesional de guardia. En caso contrario, el aviso permite valorar acudir directamente a las urgencias hospitalarias.

Una herramienta para ganar tiempo

Desde la Plataforma Rivas por la Sanidad Pública explican que en los últimos años se han producido cierres o limitaciones en los servicios de urgencias nocturnas, de fines de semana y festivos en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Según denuncian, en Rivas se dan situaciones en las que no hay médico disponible para atender urgencias extrahospitalarias.

El colectivo sostiene que esta falta de cobertura puede generar demoras en la atención, especialmente si el paciente acude primero al centro de salud y después debe desplazarse a un hospital. El sistema de QR pretende actuar como un filtro previo de información rápida.

El enlace asociado al código también se está difundiendo por canales digitales y grupos vecinales para facilitar su acceso.

Difusión en la calle y llamada a movilización

La campaña tiene una fuerte presencia física en el municipio. Los carteles con el QR pueden verse en distintos puntos de Rivas, con el objetivo de que la ciudadanía lo tenga a mano en caso de necesidad. La Plataforma pide que no se retiren los códigos y que se compartan entre contactos.

Además, el colectivo volvió a convocar recientemente una concentración en defensa de la sanidad pública el.pasado jueves 12 de febrero a las 19:00 horas, que secundaron cerca de un centenar de personas en el Centro de Salud La Paz. La movilización forma parte de las acciones que la entidad viene desarrollando para visibilizar la situación de la atención primaria y las urgencias en la región.

La iniciativa del QR sanitario en Rivas se suma así a las fórmulas de organización vecinal que buscan ofrecer información directa y práctica ante posibles incidencias en la red pública de salud.

Un grupo de personas de pie en una acera de la ciudad por la noche en Rivas, algunos aplaudiendo y otros sosteniendo papeles sobre la sanidad pública. Se ven árboles y edificios desprovistos de hojas, con un altavoz y una mesa de personas a la derecha, lo que pone de relieve la urgencia de su reunión.
Una multitud se reúne de noche al aire libre, cerca de coches aparcados y árboles. Una ambulancia marca una escena de urgencia, mientras la gente se enfrenta a un grupo que habla o actúa, todo ello bajo la atenta mirada de los socorristas de Sanidad Pública en segundo plano.
Una multitud de personas de pie en una acera y una calle por la noche en Rivas, rodeada de coches aparcados, árboles sin hojas y edificios de apartamentos, con un contenedor de reciclaje verde en primer plano, destacando un sentido de urgencia.
Una multitud se reúne al aire libre frente a un edificio de apartamentos de ladrillo por la noche en Rivas. Algunos llevan abrigos y sombreros, lo que subraya la urgencia del momento. Los árboles desnudos y las señales de tráfico destacan bajo el resplandor de las farolas.
Una multitud de personas permanece de pie en una acera y una calle al atardecer, de espaldas a la cámara, como si esperaran una urgencia. Al fondo se ven árboles deshojados, coches aparcados y edificios bajo un cielo nublado.

