Arrancan en Aranjuez las XXVII Jornadas por la Integración con más de una docena de colectivos sociosanitarios

Elsa Ibáñez y la asociación deportiva Unicca serán reconocidas en la gala central.

Las XXVII Jornadas por la Integración comenzaron ayer, jueves 20 de noviembre, con su presentación oficial en la Sala de Cultura de Postas. Más de una docena de colectivos sociosanitarios y de ayuda mutua, junto al Ayuntamiento de Aranjuez y CCOO, impulsan este encuentro que, según la organización, permitirá a la ciudadanía “conocer cómo trabajan los distintos colectivos de apoyo y ayuda mutua que forman parte de la organización de este encuentro” .

El objetivo común, subrayan las entidades convocantes, es promover la igualdad y la inclusión. En palabras de la nota de prensa, “la intención es que la ciudadanía tome conciencia y celebrar la promoción de la igualdad y la visibilización de distintos colectivos sociosanitarios” .

La programación, que se desarrollará hasta el 3 de diciembre, incluye jornadas de puertas abiertas, actividades de concienciación como recorridos en silla de ruedas, pruebas diagnósticas de VIH con motivo del Día Internacional contra el Sida, así como actuaciones musicales y culturales. También se conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres con la inauguración del Jardín Violeta en el parque de Pavía.

Además, todas las entidades participantes realizarán la lectura de un manifiesto común en defensa de la igualdad de derechos. En él reclaman “la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, económicas, educativas o comunicativas, que impiden el acceso equitativo a los derechos y oportunidades” (manifiesto, Programa Mano 2025, p. 1) .

Premios 2025

El acto central de las jornadas será la gala del 2 de diciembre, donde se entregarán los reconocimientos anuales. Este año, los galardones recaen en Elsa Ibáñez, “joven ribereña con ELA que ha superado gran número de barreras […] y que este año ha comenzado a cursar sus estudios universitarios, siendo la primera estudiante con esta patología con este logro”, y en la asociación deportiva Unicca, “referente en la promoción de la actividad física para favorecer la recuperación y cuidado de las personas enfermas de cáncer” .

Entidades participantes

Las organizaciones convocantes son Amfa, Aptrea, Integrandes, Basida, Adema, Fundación Juanjo Torrejón, Aprender a Vivir, Asa, Adiarán, Afal, Súmate-a, Cruz Roja, Grupo Social ONCE, Asociación Deja Huella, Ayuntamiento de Aranjuez y CCOO.