Arranca el último día de la Feria del Vehículo Sostenible de Rivas

La exposición de unos 450 vehículos procedentes de 16 concesionarios destacados del Sureste de Madrid incluye atractivas ofertas.

La Feria del Vehículo Sostenible de Rivas arranca en su última jornada. El acontecimiento del mundo del motor más importante en el Sureste de Madrid se ha estado celebrando durante todo este fin de semana en el Recinto Ferial Miguel Ríos (Paseo Alicia Alonso s/n). Hay una exposición de unos 450 vehículos de bajas emisiones que se inauguró el viernes con la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo. También estuvieron la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Manuela Refolio, y el presidente de ASEARCO, David París.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, señaló que “esta feria es un importante escaparate para un sector con mucha implantación en Rivas y que está en pleno proceso de transformación. Esto para adaptarse a los nuevos modelos de movilidad sostenible”. “Para el Ayuntamiento de Rivas, este tipo de eventos demuestran que la nuestra es una ciudad dinámica. También un espacio único para el desarrollo de un proyecto empresarial y de empleo”, concluyó Castillejo.

El mayor evento del motor del sureste de Madrid

Por su parte, David París, presidente de ASEARCO, destacó que la Feria del Vehículo Sostenible es una gran ventana de oportunidades. Esto es útil para quienes están buscando comprar un buen coche, nuevo o de ocasión, equipado con la última tecnología en inteligencia a bordo y bajas emisiones: “podrán encontrar coches que ofrecen seguridad en cada detalle y diseños que se adaptan a cada estilo de vida. También a todos los presupuestos. Este evento tiene como objetivo ayudar a impulsar el sector de la automoción en el Sureste de Madrid. Es muy importante y cuenta con grandes empresas, muchas de ellas aquí representadas. La Feria es también una gran fiesta. Pues las personas visitantes podrán disfrutar de experiencias para toda la familia y descubrir la gastronomía local que ha sido reconocida con premios”.

El evento del motor ripense se rodeará de ambiente festivo con música en directo. Habrá una carpa infantil donde niñas y niños estarán acompañados por monitores profesionales mientras participan en los más variados juegos. Esto será durante el mismo horario de la Feria. Habrá un circuito con pequeños coches y motos eléctricos (con posibilidad de funcionamiento teledirigido por madres y padres), así como vehículos a pedales para que se diviertan al volante.

Un concurso infantil de Cambio de Ruedas y un Taller para prepararse antes de salir de viaje

El viernes por la tarde, la carpa infantil acogió un Taller para aprender a preparar el coche antes de salir de viaje. También cómo reaccionar en caso de avería. El sábado por la mañana, por su parte, las personas más pequeñas pudieron asistir a un Taller de limpieza de vehículo . Este domingo, podrán pasarlo en grande en un “Concurso de Cambio de Ruedas” que se celebrará entre las 11 y las 14 horas. Aquellas personas pequeñas que quieran poner a prueba sus dotes como artistas podrán también hacerlo en los micrófonos de un mini karaoke.

Una de las firmas patrocinadoras del evento, SoyGordayQue ofreció un original desfile de moda curvy y plus size el sábado por la tarde. Después, realizó un espectáculo de baile.

Los fogones gourmet de los ganadores de la Ruta de la Tapa de Rivas

Los fogones del Restaurante Atlantika y de Taberna La Antigua se encenderán durante la celebración de la Feria para ofrecer una propuesta gastronómica gourmet. Son dos referentes de la cocina local que, además, han sido ganadores de las últimas ediciones de la Ruta de la Tapa de Rivas.

El evento contará también con un sorteo para las personas que visitan la Feria (dotado con un premio de 300 euros). También para aquellos que quieran adquirir un vehículo (dotado con 1.000 euros). Los importes de los premios se podrán canjear en los concesionarios y talleres participantes.

Puedes ampliar la información en la web de la Feria del Vehículo Sostenible de Rivas.