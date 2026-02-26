Alfaro recoge el reconocimiento de Rivas como Ciudad Amiga de la Infancia

La sede de UNICEF ha acogido la entrega de las distinciones de algunas de las ciudades que han renovado el sello.

El portavoz del gobierno de Rivas Vaciamadrid, José Luis Alfaro, ha recogido esta semana la distinción de Rivas Ciudad Amiga de la Infancia 2025 – 2029. El sello fue renovado el pasado noviembre por UNICEF, por 4 años más. Junto a Rivas, renovaron 116 ciudades más y otras 18 entidades locales lo lograron por primera vez. Tras estos reconocimientos, UNICEF destacó que en estas Ciudades Amigas de la Infancia “viven el 48,38% de las niñas, niños y adolescentes del Estado”.

Rivas ha renovado esta distinción desde 2004. Rivas fue una de las 28 primeras ciudades españolas en ser reconocidas como Ciudades Amigas de la Infancia. Fueron, junto a Rivas, los municipios de Lleida, Alzira, Puerto Real, Alcázar de San Juan, Alcobendas, Alcorcón, Algete, Andújar, Arganda del Rey, Collado Villalba, Coslada, Daimiel, Fuenlabrada, Getafe, Lasarte Oria, Leganés, Marmolejo, Mejorada del Campo, Móstoles, Parla, Pinto, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Valdepeñas y Velilla de San Antonio.

Desde Rivas se ha destacado la importancia de este momento “en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de la infancia y de la adolescencia”. También ha manifestado su compromiso por el establecimiento de “nuevas estrategias en el fomento de la participación de la ciudadanía, en este caso de niñas, niños y adolescentes, en la construcción del municipio en el que habitan”. En este sentido, UNICEF ha preparado diversos Cuadernos para la acción local. Se trata de dotar de herramientas a los gobiernos muncipales. Los cuadernos contienen «algunas ideas, enfoques y medidas para rediseñar y planificar ciudades».

Plan Local de Infancia y Adolescencia

Con motivo del renococimiento como Ciudad Amiga de la Infancia anterior, 2021 – 2025, el Pleno de Rivas desarrolló su II Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA 2022-2025). El PLIA, explican desde el Ayuntamiento, “ofrece una visión general e integral de la situación de la realidad de la infancia y la adolescencia en el municipio”.

El PLIA recoge la evaluación anual del desarrollo del mismo, con su correspondiente informe de seguimiento. Sin embargo, desde el ayuntamiento se notificó que el seguimiento del PLIA se está realizando al finalizar la vigencia del plan. Previsiblemente será publicado dentro de unas semanas, infomaron. Para el reconocimiento 2025-2029 se realizó un diagnóstico sobre la infancia y la adolescencia en la ciudad. El documento, que se presentó durante las actividades de Noviembre con motivo del Mes de la Infancia, no está disponible aún en la web municipal.

La Agenda Urbana Rivas 2030, además, recoge propuestas específicas para la infancia. Se trata de 15.545 niñas y niños con menos de 12 años, de los 105.000 habitantes de Rivas.