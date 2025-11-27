Rivas renueva como “Ciudad Amiga de la Infancia”

Según datos de UNICEF, casi el 50 % de la infancia en España vive en una Ciudad Amiga de la Infancia.

Rivas Vaciamadrid ha renovado su reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia”. Rivas Vaciamadrid mantienen este reconocimiento de UNICEF como ciudad amiga de la infancia desde 2004, renovándose el sello cada 4 años.

Este lunes se han aprobado los reconocimientos 2025-2029. Se han renovado 117 ciudades y otras 18 entidades locales lo han logrado por primera vez. De ediciones anteriores, hay un total de 311 entidades (mancomunidades, municipios, cabildos o diputaciones provinciales). En ellas, destaca UNICEF, “viven el 48,38% de las niñas, niños y adolescentes del Estado”.

El Reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia” es una distinción que otorga UNICEF España. Lo otorga junto con el Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Universitario de “Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia”, de la Universidad Autónoma de Madrid (IUNDIA) a las entidades locales, que lo solicitan y superan un proceso de evaluación.

«Este reconocimiento tiene un impacto real en las vidas de los niños y niñas, puesto que en estas ciudades se implementan más políticas que tienen en cuenta a la infancia”, afirma Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de UNICEF España. “Tener bibliotecas, mejorar la seguridad peatonal en torno a los colegios o aumentar los servicios de salud mental para niños, niñas y adolescentes son logros concretos de esta iniciativa”, añade Suárez-Pertierra.

Además de Rivas, de la Comunidad de Madrid renuevan los ayuntamientos de Daganzo de Arriba, Paracuellos del Jarama. También lo renuevan las madrileñas mancomunidades de Servicios del Suroesta y de Servicios Sociales Mejorada – Velilla.

Plan Local de Infancia y Adolescencia

Para el reconocimiento aun en vigor, del periodo 2021 – 2025, el Pleno municipal de Rivas aprobó su II Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA). La finalidad del II PLIA de Rivas era “la promoción de la participación, la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, garantizando el respeto y la defensa de sus derechos y la atención al pleno desarrollo de sus capacidades en todas las esferas de su vida”. Aunque el PLIA recoge la evaluación anual del desarrollo del mismo, con su correspondiente informe de seguimiento, desde el ayuntamiento se ha notificado que el seguimiento del PLIA se está realizando al finalizar la vigencia del plan. Estiman que el seguimiento del PLIA 2021-2025 será publicado en la web en febrero de 2026.

Para este reconocimiento se ha realizado un diagnóstico sobre la infancia y la adolescencia en la ciudad. El documento, que se presentó en un acto este mes, no está disponible aún en la web municipal. Además, la Agenda Urbana Rivas 2030 recoge propuestas específicas para la infancia.