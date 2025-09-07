Alegaciones al PGOU: la Cañada Real pide ser suelo urbano

Varias asociaciones se han unido para promover sus demandas ante el plan urbanístico del Ayuntamiento de Rivas.

Varias organizaciones vecinales de la Cañada Real Galiana y de Rivas han presentado alegaciones al Avance del Nuevo PGOU. Ante la propuesta que presentó el Ayuntamiento, reclaman que la Cañada Real sea clasificada como suelo urbano y no como no urbanizable especial. Consideran los firmantes que así se daría el cumplimiento de su derecho constitucional a la vivienda. Las entidades AV Barrio Unido del Sector 4, Plataforma Cívica Luz para la Cañada, Asociación de Rivas Espacio de Encuentro y Colectivo Rivas Aire Limpio suscriben la alegación.

Fundamentos de las alegaciones de estas entidades de la Cañada Real al PGOU

En resumen, consideran que el Pacto Regional de Cañada de 2017 establece como prioridad que puedan seguir viviendo en la Cañada Real, frente a otras alternativas como los realojos (al menos, para los vecinos censados antes del 31 de diciembre de 2011), que llegan a calificar de «acoso». Las entidades enumeran una serie de acontecimientos que, según ellos, constituyen «indicios de desalojo forzoso encubierto».

Serían el corte de suministro eléctrico en el sector 6 del barrio de Cañada (octubre 2020) y suministro intermitente en el sector 5. También lo que consideran incumplimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo para restaurar el suministro eléctrico y el incumplimiento de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales de 11 de septiembre de 2024, que obliga a proporcionar el suministro. Además, señalan al Plan de realojos «aprobado sin dar participación a las asociaciones vecinales» (en opinión de los firmantes y en abierta contradicción con la opinión del Ayuntamiento de Rivas, que siempre ha defendido que se han hecho con comunicación y participación del tejido asociativo, como demostrarían las sucesivas asambleas convocadas). Por último, en su escrito hacen referencia también a una notificación reciente de resoluciones municipales de demolición del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Los firmantes reclaman más participación en la Cañada Real

Argumentan que la reclasificación es esencial para garantizar «el derecho a la vivienda en el mismo barrio», según los firmantes. Estas entidades reclaman que se las tenga en cuenta a la hora de establecer en el PGOU las calificaciones que afectan al suelo de la Cañada, actualmente establecido como «no urbanizable especial». Recalcan que el Pacto de la Cañada establece entre sus principios rectores «la participación, el consenso y la transparencia».

Por su parte, el Ayuntamiento ha reiterado que está escuchando y estudiando con atención las alegaciones recibidas y que la elaboración participada del PGOU final del municipio está garantizada, gracias precisamente a mecanismo como el periodo de consulta en el que se recogen estas alegaciones.

Piden elevar las demandas al conjunto de administraciones

Las alegaciones al Avance del PGOU de Rivas-Vaciamadrid buscan redefinir la clasificación del suelo de Cañada Real. Su objetivo es asegurar el derecho a la vivienda y evitar desalojos forzosos. Se alinean con el Pacto Regional de 2017 y la legislación vigente, según las entidades firmantes. En concreto, AV Barrio Unido del Sector 4, Plataforma Cívica Luz para la Cañada, Asociación de Rivas Espacio de Encuentro y Colectivo Rivas Aire Limpio.

Finalmente, recuerdan que la solución del problema estructural y enquistado que supone la Cañada Real no puede resolverse solo desde la acción municipal de Rivas-Vaciamadrid. Por ello, reclaman que esta modificación se haga también llegar «al resto de Administraciones».