Podemos Rivas propone frenar el crecimiento urbanístico hasta garantizar servicios básicos

El partido local critica el actual modelo de expansión de Rivas y exige infraestructuras esenciales antes de seguir aumentando la población.

Podemos Rivas ha solicitado un parón «significativo» en el crecimiento urbanístico del municipio mientras no se garantice la dotación de servicios públicos esenciales. La propuesta, presentada a finales de agosto en el marco del Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), responde a las carencias detectadas en áreas clave como sanidad, educación, cultura, deporte y transporte, que afectan directamente a la calidad de vida de los más de 100.000 habitantes de Rivas Vaciamadrid.

Un modelo de crecimiento “insostenible”

En su documento de alegaciones al nuevo PGOU, Podemos Rivas denuncia que el modelo de crecimiento urbano adoptado en las últimas décadas, centrado especialmente en la expansión de vivienda unifamiliar, ha derivado en una ciudad donde el acceso a servicios básicos es cada vez más difícil de sostener.

Según el partido, este modelo ha dejado atrás la lógica que durante años permitió la planificación anticipada de infraestructuras, como colegios o centros de salud, antes incluso de que los nuevos vecinos se empadronaran en el municipio.

Demandas concretas y servicios pendientes

El grupo municipal ha enumerado una serie de dotaciones imprescindibles que todavía no se han desarrollado o están incompletas:

Un cuarto centro de salud con urgencias extra-hospitalarias.

Finalización del CEIPSO La Luna, que aún carece de pabellón deportivo.

Culminación de las obras del CEIP Mercedes Vera.

Construcción del nuevo IES Margarita Salas.

Una residencia pública para mayores.

Además, Podemos Rivas insiste en que una ciudad que ha superado los 100.000 habitantes necesita urgentemente:

Un tercer polideportivo similar al del Parque Sureste.

Un segundo gran centro cultural como el García Lorca.

Un quinto centro de salud.

Otro instituto de secundaria, además del Margarita Salas.

Un Instituto de Formación Profesional (FP).

Priorizar servicios antes que viviendas

Desde la formación morada señalan que continuar ampliando el parque residencial sin resolver estas carencias sería irresponsable. Consideran prioritario establecer un nuevo equilibrio entre desarrollo urbano y sostenibilidad social, donde los recursos y servicios acompañen el crecimiento poblacional.

“Rivas no debe seguir creciendo significativamente» mientras «no se pueda ofrecer a la ciudadanía los servicios que faltan y que resultan imprescindibles», subrayando que muchas de estas infraestructuras son competencia autonómica o municipal, pero ni siquiera están en fase de planificación.

Un debate clave para el futuro de Rivas

La propuesta de Podemos Rivas llega en un momento clave, cuando el Ayuntamiento ha iniciado la revisión del PGOU, un documento que marcará el rumbo urbanístico de Rivas en los próximos años. La formación insta al equipo de Gobierno a frenar el actual ritmo de construcción y repensar un modelo de ciudad centrado en las personas y no únicamente en la expansión territorial.

Con estas alegaciones, el partido busca abrir un debate público sobre el futuro del municipio, apostando por una ciudad habitable, bien dotada y pensada para quienes ya viven en ella.