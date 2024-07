Agenda Urbana y PGOU: el último pleno de Rivas debate a fondo

Un minuto de silencio más denso de lo habitual inauguró el último pleno del curso, debido al elevado número de víctimas de violencia machista del pasado fin de semana. El pleno de Rivas debatió a fondo sobre cuestiones clave. Entre ellas, la nueva Agenda Urbana y la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), antes del parón de verano.

A continuación, José Luis Alfaro presentó el “hito” de la propuesta de Agenda Urbana. Se trata de un “contrato con la ciudadanía” que esboza los proyectos que configurarán la ciudad de Rivas en el medio y largo plazo. El responsable de Hacienda destacó el precedente del “Párate a pensar” como un antecedente fundamental. Gracias al cual el diagnóstico de la Agenda Urbana cuenta con la participación de los vecinos y de las vecinas.

En representación del Ejecutivo, presentó las 8 dimensiones y el plan de acción que las concreta. Dicho plan agrupa acciones como el cubrimiento del Metro o la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tal y como hemos contado al detalle en esta noticia. Esta metodología europea de planificación urbana que se está implantando en todas las ciudades permitirá también optar a fondos europeos específicos. Como la convocatoria que incluía los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que van a ser renombrados.

El Ejecutivo planteó una hoja de ruta hacia una Rivas «mejor» con la Agenda Urbana

Alfaro (IU-MM-VQ) destacó características como la “Smart City”, la movilidad sostenible o la cohesión social de una ciudadanía diversa. Señaló además el papel destacado las políticas de vivienda que se van a retomar en esta legislatura. También han incluido temas poco abordados por las Agendas Urbanas, pero que el equipo de gobierno cree que caracterizan a la ciudad, como la protección de la infancia, el feminismo o la importancia del deporte y la cultura.

La concejala no adscrita, María de los Ángeles Guardiola, criticó el “plan ideológico globalista de la Agenda 2030”. Por su parte, Eliana Palacios (Vox) calificó de “paripé” el proceso de participación, que consideran que no ha tenido en cuenta a la oposición. “Una agenda que nace viciada”, afirmó la portavoz de Vox, también opuesta a la Agenda 2030.

“Ante el negacionismo es difícil explicar que esta agenda urbana es una herramienta de la que nos hemos dotado todas las administraciones, no solo este ayuntamiento, para definir las ciudades de las próximas décadas”, explicó Mónica Carazo por el Grupo Municipal Socialista. La vicealcaldesa apeló a “no obviar los retos de futuro” frente a las dos intervenciones precedentes que definió como “del no por el no”.

El PP considera que aplicar la Agenda Urbana es «el programa electoral de IU»

“Apostamos por un modelo de ciudad que apuesta, primero, por la participación de los vecinos y vecinas que vivimos en nuestra ciudad”, intervino José Manuel Castro por el Grupo Municipal IU-MM-VQ. El concejal comunista defendió que el proyecto es “ideológico” y que lo que ocurre es que la oposición no comparte esa ideología y se sitúa fuera de los consensos europeos en materia de movilidad sostenible y de los esfuerzos municipales para reforzar los servicios públicos.

Álvaro Garrucho (PP) afirmó que el proyecto de ciudad no es técnico sino “el programa electoral de Izquierda Unida”, que según él se basa en “frenar el crecimiento de la ciudad” para “mantener el gobierno”. El edil señaló que hace falta incluir como prioridad más programas sociales orientados a personas mayores. “Rivas ya es una ciudad dormitorio”, afirmó oponiéndose a los intentos que recoge la Agenda Urbana de contrapesar esta situación. Le replicó el portavoz del Ejecutivo local, José Luis Alfaro, afeándole al PP que “se sumen al discurso negacionista de Vox”.

Carazo (PSOE) defendió un nuevo modelo de ciudad cohesionada frente a los modelos de ciudad del pasado

Guardiola (no adscrita) llamó “colectivización” al urbanismo sostenible planteado en la Agenda Urbana, frente al modelo de “chalé individual”. “Solo respetan a los que son de su carné, gobiernan para ellos”, añadía Palacios (Vox). La edil socialista, Mónica Carazo, afeó que no se hayan propuesto modelos de ciudad alternativos. “¿Cuál es la ‘ciudad de toda la vida’ a la que hace referencia? ¿La del siglo XX, la del siglo XIX?”, se preguntó de forma retórica, para hacer luego una encendida defensa de “la ciudad cohesionada que tenga cerca de sus vecinos y vecinas sus servicios esenciales”.

El concejal Castro (IU-MM-VQ) defendió que haya distintos transportes para garantizar “el derecho a la movilidad”. El cual debe estar presente en quien no pueda comprarse un coche también. Garrucho (PP) insistió en el “no rotundo” a la agenda urbana, que no responde “ a las necesidades reales de los vecinos del municipio”, concluyó.

El portavoz del gobierno local, José Luis Alfaro, contestó que, frente al discurso de ciudad “cerrada” que hace la oposición, la Agenda Urbana incluye proyectos clave. Tanto como el desmantelamiento de la Cañada Real o la construcción de vivienda pública. También la ampliación de las zonas verdes del municipio o el impulso al Parque Agroecológico Soto del Grillo y otras iniciativas.

La alcaldesa recuerda que la Agenda Urbana es un modelo de planificación empleado por muchos ayuntamientos

Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas, recordó que ciudades de todo signo político están aprobando sus agendas urbanas. La de Rivas se diferencia en “no subcontratar el diagnóstico y hacerlo con los vecinos y las vecinas”, indicó. Finalmente, agradeció su trabajo a los técnicos municipales que han participado y volvió a invitar al PP a incluir propuestas.

Los 14 votos favorables del gobierno y los 10 votos en contra de la oposición dieron por aprobada la Agenda Urbana

El Pleno avanza en la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2004

A continuación, muy relacionado con el punto anterior, se debatieron los criterios previos para la futura modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El proceso de modificación del PGOU se inició tras la consulta ciudadana “Rivas, párate a pensar” en 2021. Este nuevo paso, ha informado Yasmin Manji (concejala de Urbanismo) supone la concreción técnica de los trabajos que se han estado llevando a cabo desde entonces. Este documento de criterios previos es el paso posterior tras el diagnóstico de la situación urbanística actual de la ciudad, que el pleno de Rivas aprobó en diciembre de 2022.

Guardiola (Grupo Mixto) ha definido de “ideológico” ese documento a votación. Palacios (VOX) ha reivindicado la no intervención en el mercado de la vivienda y ha criticado que el Ayuntamiento recoja la sanción a los propietarios de las viviendas vacías. Alfaro (IU-MM-VQ) ha destacado la importancia de definir estos criterios.

Gallardo (PP) criticó a Pedro Sánchez y calificó de «soviético» el urbanismo ripense

“Había otra manera de entender las ciudades”, ha explicado Alfaro para indicar la necesidad de modificar el PGOU vigente, que fue aprobado en 2004. Alfaro ha destacado que un requisito relevante será que los espacios comerciales o de servicios no puedan destinarse a vivienda.

Gallardo (PP) criticó el “urbanismo soviético” del gobierno de Rivas. En su intervención, aprovechó para agradecer al futbolista Carvajal su gesto de desplante a Pedro Sánchez en el acto posterior a la victoria de la Selección Masculina de Fútbol en la Eurocopa. También defendió a Nacho Cano, acusado de fraude laboral por tener como becarios a 17 personas migrantes que entraron como turistas. Según Gallardo, por lo que considera “criminalización por ser amigo de Ayuso”. Por último, en referencia a la propuesta de movilizar vivienda vacía para que pueda ser usada por nuevas familias, acusó al gobierno de fomentar “la okupación, con K”. Les dijo al equipo de gobierno que “les quedan dos telediarios para su aldeita gala”.

Manji (IU-MM-VQ) defendió un proyecto de ciudad con la Agenda Urbana frente a la «falta de propuestas» de la oposición

Por último, Yasmin Manji (concejal delegada de urbanismo) recalcó a Gallardo que “en toda su intervención no ha hecho una sola propuesta, se ha dedicado a hablar de Pedro Sánchez”. La concejala de IU-MM-VQ invitó a la oposición a “hacer propuestas para construir ese nuevo modelo de ciudad conjuntamente” y afirmó: “me da pena que no quieran participar de ello”. Eliana Palacios replicó que no iban a participar de una “falsa democracia”.

“Si se aplicase la Ley de Vivienda, podríamos declarar Rivas ‘zona tensionada’ para evitar la subida del precio del alquiler”, recordó Manji, señalando que las competencias principales en materia de vivienda recaen en la Comunidad de Madrid. También sacó pecho de que el parque de vivienda de Rivas es uno de los más abultados de la región y va a sumar las 83 viviendas de alquiler para jóvenes, tras haberse ya realizado la nueva licitación.

Agenda Urbana y PGOU en el último pleno antes del verano

“Esto es una cuestión para muchos años”, explicó Alfaro, que afeó al PP estar más preocupados de la “política de vídeo” que de hacer propuestas. “Dejen de hacer ingeniería social”, le replicó Gallardo (PP), quien les afeó los retrasos en las obras pero les reconoció la importancia de proyectos como el bus urbano o la culminación del Pacto de Cañada.

“Queremos que el modelo de ciudad lo decidan los vecinos y las vecinas, no las constructoras”, cerró Manji el debate. La responsable de urbanismo defendió “la transparencia de traer un plan con medidas concretas”, con el objetivo de mejorar la ciudad. El documento con los requisitos se aprobó también con los votos favorables de los grupos de gobierno, frente al voto contrario de la oposición.

Siguiendo con los proyectos estratégicos de ciudad, el Pleno debatió el expediente que elaboró la propuesta de soterramiento del metro (Fase 2). El objetivo es “crear una zona en la que las zonas verdes y el peatón sean predominantes” entre el metro de Rivas-Futura y el Cerro del Telégrafo, explicó la concejala delegada de Urbanismo, Yasmin Manji.

La concejala recordó el primer tramo de Parque lineal, que antes eran vías del tren, y llamó a repetir la buena experiencia con esta segunda fase del proyecto. Este “pasillo verde” necesita del visto bueno y la aportación de otras administraciones, tras la elección en 2020 del proyecto “Horizonte” en consulta ciudadana.

El PP acusa al Gobierno de limitar el crecimiento de la ciudad por motivos electoralistas

Janette Novo (PP) calificó de “respiración asistida” e intento de ganar tiempo a esta reforma y la del PGOU, porque considera que si no “cierran la ciudad” ganaría la derecha las próximas elecciones. Novo afeó el crédito de diez millones de euros solicitados por el Ayuntamiento y ha dicho que teme que estos proyectos sirvan para “la paralización de la cooperativa Beltenebros” y otros desarrollos inmobiliarios. No obstante, comparten proyectos como el nuevo cementerio municipal.

En su intervención, Manji (Urbanismo) ha reafirmado que se busca “conseguir un gran parque lineal que sirva de columna vertebral de la ciudad”. “Es importante la cooperación inter-institucional”, afirmó Manji. Devolvió así al PP la pregunta de si creen que la Comunidad de Madrid va a aportar financiación para poder llevar el cubrimiento del metro a término.

Pilar Gabina Alonso (PSOE) se sumó a señalar la importancia del Proyecto Horizonte “suprimiendo la brecha que existe en el trazado urbano existente”. “Debería haber un gran consenso en este punto”, agregó José Luis Alfaro (IU-MM-VQ). Pidió a la oposición que se ciña al orden del día: “creíamos que el PP era un partido serio”, dijo a la bancada de enfrente.

«No estamos en Cuba», le dijo Novo (PP) al gobierno local

“Que poco le gusta a este gobierno la libertad de expresión: seguiremos haciendo vídeos para trasladar a la ciudadanía nuestros posicionamiento”, replicó Janette Novo. La concejala defendió intervenir como quiera durante el uso de su tiempo de intervención. “No estamos en Cuba, vivimos en democracia, a pesar de ustedes”, añadió.

“Tenemos un precedente de la primera línea en la que la Comunidad de Madrid sí que aportó”, recordó Yasmin Manji. La edil comunista lamentó que el PP no se comprometa “con hechos y no solo con palabras”. Finalmente, el punto fue aprobado con el voto favorable de todo el pleno, menos de la concejala de Vox (que se abstuvo).

El Pleno de Rivas aprueba una modificación de crédito

A continuación del debate en pleno sobre la Agenda Urbana y el PGOU, el responsable de Hacienda explicó el uso del remanente. Se emplearán 1.400.000 euros -aproximadamente- para distintos proyectos. Por ejemplo, reparación de pavimentos en zonas de juego infantil, inversión en actividades culturales e instalaciones deportivas. También el siguiente paso del proyecto Horizonte o la renovación del equipo de sonido del Auditorio Pilar Bardem. Alfaro explicó que quedarían más de tres millones de superávit para acometer otras cuestiones en el futuro.

Vox criticó que el superávit no se dedique a bajar impuestos, mientras el PSOE destacó que son inversiones necesarias. Por su parte, el concejal Francisco Javier Gil (PP) mostró su discrepancia con algunas cuantías. Por ejemplo, consideró insuficiente la dotación para el mantenimiento de las instalaciones de deporte. Algo que ya defendieron en la moción que su grupo presentó en el pleno anterior. El concejal Alfaro invitó a tener los debates sobre impuestos cuando se habla de ordenanzas fiscales. “El reparto se hace según las necesidades”, replicó al edil popular. Con 23 votos a favor y una abstención de Vox, fue aprobado el punto.

Pleno de Rivas: mejoras en el Fondo de Acción Social de los funcionarios

Por último, se apoyó también el Fondo de Acción Social del Ayuntamiento que beneficiará al personal municipal. Y es que ve ampliado el plazo para realizar las solicitudes y acelera el pago de esas ayudas al incluirlas en la nómina siguiente a su aprobación.

El PP propuso una ayuda por separación de pareja o familiar, para que se incluya en futuros ejercicios. Esta se sumaría a las ayudas habituales por gastos en servicios odontológicos, oftalmológicos, etc. Por parte del equipo de gobierno, Cabeza (concejal de Organización) recogió el guante. El edil socialista explicó que además hay fórmulas ya contempladas como ayudas extraordinarias para atender situaciones imprevistas y sobrevenidas.

La reforma del punto fue aprobada por unanimidad de todo el pleno, el último pleno de Rivas antes del parón estival. A la vuelta de vacaciones, Rivas retomará los plenos con la hoja de ruta de modelo de ciudad que marca la Agenda Urbana aprobada y la inminente reforma del PGOU.