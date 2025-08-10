A Coruña, San Sebastián, Galdácano y 21 municipios de Navarra, nuevas Zonas Tensionadas

La Comunidad de Madrid se niega aplicar la declaración de nuevas zonas tensionadas a ciudades como Rivas.

El martes 29 de julio se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las nuevas Zonas Tensionadas. Esta aprobación afecta a las ciudades de A Coruña, San Sebastián, Galdácano y 21 municipios de la Comunidad Foral de Navarra. Esto implica limites en el precio del alquiler.

Los municipios navarros que pasan a ser nuevas zonas tensionadas son los que siguen: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.

Con estas nuevas incorporaciones, ya hay 301 ciudades en todo el territorio nacional que se declaran como zonas tensionadas para el alquiler en cuatro comunidades autónomas. A día de hoy, más de 8,28 millones de personas viven en zonas de mercado tensionado en España.

BENEFICIOS FISCALES

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recordó que estas nuevas zonas tensionadas, que se suman a las ya aprobadas, son un mecanismo presente en la Ley de Vivienda. Esta ley establece una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos. Además, limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento. Los precios deben estar ajustados al contrato anterior.

Asimismo, establece un índice de precios de referencia para los precios de los alquileres de la vivienda. Este índice se fundamenta en los alquileres declarados en la zona. Sobre este índice, todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados a fijar los precios de sus contratos.

Además, se fija la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para que aumente la oferta de alquiler. La meta es dar solución a la situación del mercado del alquiler en el plazo de tres años.

«La aplicación de las zonas tensionadas favorece a los inquilinos, pero también a los pequeños propietarios que son buenos caseros. Ellos ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia. Se pueden deducir hasta el 90% de lo que ingresen por esos alquileres si bajan los alquileres un 5%», recordó el Ministerio. Además, afirmó que esta medida de introducir nuevas zonas tensionadas «reduce los precios de los alquileres sin reducir la oferta» y da mayor estabilidad a los contratos.

El Ayuntamiento de Rivas denunció al Gobierno de Ayuso por su negativa

El Ayuntamiento de Rivas pidió el 25 de septiembre de 2024 la declaración de Zona Tensionada. Ante la negativa de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa Aída Castillejo remitió una carta a Isabel Díaz Ayuso. En último término, al no conseguir un cambio de actitud en materia de vivienda, denunció al Gobierno autonómico. Rivas había preparado un informe en el que probaba que cumple con todos los requisitos para serlo, según el Índice habilitado para esta función de vigilancia de los precios. Otras plataformas como JUVIP o partidos como Podemos mostraron su apoyo a la decisión del gobierno local de seguir presionando para conseguir que Rivas se sume a las nuevas zonas tensionadas.