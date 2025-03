Despedida de Jesús Santos

Artículo de Vanessa Millán en el que la exconcejala dedica un último adiós a su amigo Jesús Santos

Amigo Jesús, tu gran familia, esa que tú has cultivado con tu generosidad y tu dedicación constante vamos a recordarte siempre, como también va a recordarte siempre tu ciudad, esa ciudad que te corría por las venas, tu querido Alcorcón. Una ciudad que todos hemos aprendido a querer porque tú nunca dejabas de hablar de ella y porque lleva impreso tu sello en todas las políticas progresistas que se han visto en Alcorcón en los últimos ocho años, como también lleva impreso tu sello tu querida Esmasa, esa empresa pública en la que te dejaste la piel desde que empezaste a currar y blindaste para conseguir lo mejor para tus compañeros.

Si alguien representa la clase obrera eres tú, uno de los nuestros, un luchador desde abajo que siempre ha defendido lo mejor para su gente, por eso los que somos tus amigos no sólo te queremos, sino que te respetamos y sobre todo te admiramos. Eres el ejemplo perfecto del que sí, se puede, se puede liderar una empresa y un grupo político como tú lo has hecho, ese Ganar Alcorcón que siempre llevará tu nombre, ser un trabajador nato que viene desde abajo, que conducía un camión de la basura y que por méritos propios ha llegado a Presidir su Consejo de Administración.

Te admiramos también por tu inteligencia, por esa manera tuya de hacer las cosas, siempre pensando en lo colectivo y nunca en lo individual. Un líder, un referente que nunca ha defendido siglas, sino siempre la unidad, y que pusiste por encima de todo mejorar la vida de la gente, de tus vecinos y vecinas por encima de cualquier práctica partidista. A ti no te hacía falta hablar con palabras rimbombantes, ni títulos universitarios, porque tú tenías el aprendizaje de la calle y de la vida.

Cambiaste una empresa que estaba en ruinas como Esmasa para situarla en las punteras de España y también de Europa y del mundo. Recuerdo tus primeras semanas como Presidente en las que ni siquiera querías descansar porque tú querías cambiar todo ya. Y lo conseguiste.

Jesús ha sido Teniente de Alcaldesa de Alcorcón las dos últimas legislaturas y Presidente de la Empresa Pública Esmasa, líder indiscutible de Ganar Alcorcón desde su fundación, un ejemplo de que la política municipalista, la más cercana, no necesita carnéts, ni siquiera dinero, sólo amor por lo que se hace, y por eso un partido pequeño ha conseguido estar presente y ser referencia en una ciudad tan grande, algo que no se ha conseguido en ningún otro lugar.

Pero tengo claro que para ser un buen político, como tú lo has sido, primero hay que ser buena persona. Y entre todas tus virtudes, esa era la principal, y por eso muchos de nosotros te elegimos como amigo, y por eso mismo eres y serás siempre tan importante para nosotros. Con tu sonrisa, tu alegría desbordante, tu absoluta generosidad, bondad, humildad, humanidad y nobleza. Tus ganas de ayudar a cualquier persona que lo necesitara, la conocieras o no, de ahí tu grandeza. Y sobre todo con el amor por los que más querías, tu mujer, tus maravillosos niños y tu gran familia.

También para despedirte has sido para todos nosotros una lección de vida: “No elegimos las cosas que nos pasan, pero sí podemos decidir los valores con las que nos enfrentamos”. Y eso has hecho tú en todo momento con determinación y entereza, nunca con derrotismo.

Sé que desde algún lugar nos estarás viendo, y ¡joder amigo la que has líado!, colapsaste las carreteras de entrada a tu despedida, no cabían más flores y por si fuera poco vaya homenaje te han dado tus compañeros de Esmasa llevando sus camiones para que los escucharas. ¡Qué orgullo ser tu amiga!

Siempre trabajamos juntos, Alcorcón y Rivas, siempre nos ayudamos y aunque yo te conocí como compañera en la política, pronto dejamos de serlo para ser amigos, en mayúsculas. Tuve la suerte de decírtelo muchas veces, gracias por elegirme como amiga, por formar parte de esa familia elegida, por tantas lecciones aprendidas pero sobre todo por tantos momentos y risas compartidas.

Has dejado un legado enorme, un vacío que no podremos suplir y una unión entre todos los que te conocíamos: todos nos hemos sentido amigos de tus colegas del Kaura, aficionados del Alcorcón, seguidores de Bukaneros, compañeros de ESMASA y militantes de GANAR ALCORCÓN…pero sobre todo somos tu gente. Esa gente que tampoco te va a fallar con los que tú más querías.

Como tú me decías siempre, no sé resumir, y es verdad, y tampoco me voy a despedir, porque sé que de otra forma siempre vas a estar conmigo. Esta vez no te saqué yo el vuelo, pero sé que ahora tendremos una Estrellita más desde el cielo. Te vamos a echar mucho de menos, te quiero amigo, contigo, con todo. Buen vuelo.

Tu amiga,

Vanessa Millán Buitrago