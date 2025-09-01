OPINIÓN

Zarabanda se suma a la campaña de RSF por el periodismo en Gaza

Nuestro medio se une a la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras para exigir el fin de la masacre de periodistas en Gaza.

Desde Zarabanda, medio local de Rivas, nos sumamos a la campaña internacional impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz para denunciar los crímenes contra periodistas en Gaza y exigir su protección inmediata. Esta iniciativa, que se lleva a cabo hoy, 1 de septiembre, cuenta con la participación de más de 150 medios de comunicación de cerca de 50 países. Todos están unidos bajo un mismo objetivo: detener la violencia sistemática contra los profesionales de la información en Gaza y permitir el acceso de la prensa internacional al territorio.

Genocidio en Gaza: una masacre sin precedentes también de periodistas

En los últimos dos años, cerca de 250 periodistas palestinos han sido asesinados por el Ejército israelí en Gaza. Esta cifra no tiene parangón en la historia reciente. Estos ataques incluyen bombardeos deliberados contra hospitales, centros de prensa y zonas civiles. Se cometen con total impunidad, vulnerando así el derecho internacional humanitario. Solo en el reciente ataque del pasado 25 de agosto contra el Hospital Al Nasser, cometido por Israel, fallecieron Hossam al Masri (Reuters), Mariam Abu Daqqa (The Independent Arabia y Associated Press), Moaz Abu Taha (NBC), Mohamad Salama (Al Jazeera) y Ahmed Abu Aziz (prensa local). Israel justifica estos asesinatos acusando a los periodistas de vínculos con Hamás, sin aportar prueba alguna.

La realidad es que los mata por ser periodistas y atreverse a contar al mundo la verdad: Israel está cometiendo el mayor genocidio en lo que llevamos de siglo. Ante la pasividad de la comunidad internacional. Dos días antes, también fue asesinado a balazos Khaled al Madhoun, cuando el Ejército de Israel disparó contra los palestinos y las palestinas que -debido a la situación de hambruna- acudían desesperados a hacer cola para recibir ayuda humanitaria. Hay que ser extremadamente cruel para asesinar a sangre fría a gente que se muere de hambre aprovechando el pequeño momento de esperanza de cuando creen que van a conseguir hacerse con comida de la escasa ayuda internacional que pasa el férreo bloqueo del ente sionista.

Israel ha tratado de silenciar a «la voz de Gaza»

Poco antes, el 11 de agosto, Israel reivindicó sin tapujos la masacre del equipo de periodistas de la cadena Al Jazeera. Fallecieron Anas al Sharif (conocido periodista al que algunos apodaban «la voz de Gaza»), Mohammed Qraiqea, Ibrahim al-Thaher, Mohamed Nofal, Moamen Aliwa. Todos relacionados con el medio catarí. Y también el periodista independiente Mohammed al Khaldi.

La situación es insostenible: Gaza está al borde de quedarse sin periodistas. Además, la prohibición de acceso a la prensa extranjera agrava el apagón informativo. Esto impide que el mundo conozca la verdad de lo que ocurre en la Franja.

Como medio comprometido con la libertad de prensa y los derechos humanos, Zarabanda se suma a esta iniciativa global. Lo hacemos porque creemos que el periodismo no puede ser un objetivo militar. También porque la información es un derecho fundamental que debe protegerse, especialmente en contextos de guerra.

Este lunes, junto a otros medios, vamos a adoptar las siguientes acciones:

Publicaremos en nuestra portada este artículo, subiremos el banner de la campaña y compartiremos también en redes sociales el mensaje: “Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte”.

Seguir elaborando contenidos que acerquen a la ciudadanía ripense la grave situación que vive el pueblo palestino. Por ejemplo, os invitamos a ver esta entrevista que realizamos al director de Lajee Center, Mohammad Alazza, que desarrolla proyectos en su centro cultural creativo ubicado en el campo de refugiados de Aida, algunos de los cuales cuentan con la participación de la asociación Pallasos en Rebeldía, referente en nuestro municipio. O este debate moderado por Juanma del Castilla, que abordó la situación de Palestina, el Sáhara y otros países de la mano de Miriam Navamuel González, de Amnistía Internacional; Dolores Elola Ramón, de Rivas Sahel; y Gonzalo de Pallasos en Rebeldía.



Además de a la campaña de RSF, Zarabanda se suma a la concentración por Gaza

Además, nos sumamos al llamado a la solidaridad a todos los trabajadores de los medios de comunicación. Hoy, 1 de septiembre, haremos un minuto de silencio a las 12:00 horas en nuestra redacción en plaza del Moro Almanzor 9. Este acto será simultáneo. A la vez, lo harán todos los medios que participan en esta campaña. Gracias a la coordinación de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Buscan mostrar nuestra repulsa y la de toda la profesión periodística ante la impunidad con la que se cometen estos crímenes.

Por un periodismo libre y protegido

Por último, desde Zarabanda, reiteramos nuestro rechazo a cualquier forma de violencia contra los profesionales de la información y exigimos:

El cese inmediato de los ataques contra periodistas en Gaza. El acceso sin restricciones de la prensa internacional a la Franja. Justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

La información es un bien público, y los periodistas son sus guardianes. No podemos permitir que se silencie la verdad. Necesitamos poner todas las miradas y toda la solidaridad sobre Gaza. Por el fin del apartheid y el genocidio, ¡viva Palestina libre! ¡Y viva el periodismo valiente!