XXI Solidario denuncia una “agresión” al modelo de cooperación de Rivas

El colectivo responde a las denuncias de ACOM.

La asociación XXI Solidario ha hecho público un comunicado en el que critica las denuncias presentadas por ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) contra proyectos de cooperación impulsados en Rivas con destino a Gaza. La entidad considera que estas acciones suponen “una clara agresión contra el modelo de cooperación internacional enfocada a la defensa de los Derechos Humanos que Rivas ha mantenido durante decenios”.

El colectivo recuerda que los proyectos cuestionados estaban destinados a apoyar a la población gazatí, “lugar donde durante 2 años han sido asesinados más de 70.000 personas, incluidos 14.000 niños ante la pasividad de casi todos y por demasiado tiempo”.

Un modelo de cooperación “con rostro humano”

En el comunicado, XXI Solidario reivindica la trayectoria de Rivas en materia de solidaridad y participación ciudadana, subrayando que constituye “un rasgo diferenciador de nuestro municipio y un motivo de orgullo para sus vecinas y vecinos”.

La organización subraya el impacto real de estos programas a lo largo del tiempo:

“Las niñas que Rivas apoyó hace 20 años con sus proyectos educativos de cooperación internacional, hoy son mujeres lideresas de sus comunidades en diversos lugares del mundo”.

Este legado, añaden, demuestra que “nuestra cooperación tiene rostro humano y resultados visibles”.

Críticas a los discursos de odio

El texto también alerta contra la normalización de discursos excluyentes en el municipio:

“Los vecinos y vecinas de Rivas no vamos a permitir que se instalen ideas de odio ni que se señale o se desprecie a nadie por su origen, sus ideas o su forma de vivir”.

A juicio de la asociación, quienes atacan la cooperación internacional “intentan también deslegitimar un modelo de ciudad basado en el diálogo, el encuentro y el reconocimiento de la diversidad”.

Defensa del modelo democrático ripense

XXI Solidario reivindica que la política municipal de cooperación y derechos humanos ha sido “refrendada una y otra vez por la ciudadanía en numerosas elecciones municipales” y que forma parte de “una seña de identidad ampliamente compartida por el municipio”.

La asociación insiste en que guardar silencio ante los ataques sería “ceder el espacio público”:

“Callar frente a la injusticia sería ceder el espacio público a quienes pretenden deslegitimar la solidaridad y los derechos humanos”.

Llamamiento final a la ciudadanía

El comunicado concluye con un llamamiento dirigido a la población de Rivas, independientemente de su ideología:

“Os llamamos a que no os dejéis arrastrar por los discursos de odio, el miedo o la desinformación, y a que sigáis apostando por un modelo de ciudad solidario, inclusivo y respetuoso”.

La entidad defiende continuar construyendo un municipio donde las generaciones futuras crezcan “en valores de paz, justicia, empatía y defensa de la dignidad humana”.