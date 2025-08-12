Vox instiga la xenofobia con bulos sobre niños en situación de vulnerabilidad

Eliana Palacios difunde un bulo sobre un piso de menores en Rivas.

La ultraderecha ripense continua su campaña xenófoba contra niños en situación de vulnerabilidad. En el pleno municipal de julio, la portavoz Eliana Palacios criticó que los niños cuya tutela depende de la Comunidad de Madrid reciban una alimentación suficiente. Entre las críticas que realizó a la alimentación de niños acogidos en centros de menores se encontraba que existieran dos menús diferentes. El segundo menú que critica Palacios se trata de un menú “de régimen” que debe ser supervisado por personal médico o nutricionista”. Es decir, Palacios criticó que un niño que pueda tener una enfermedad reciba la alimentación más adecuada para su alimentación, según indique un médico.

Una semana después Palacios se ha grabado un vídeo para redes sociales contra la infancia migrante no acompañada, aunque en el minuto y 4 segundos que dura no ha hecho mención a su condición de menores de edad. En concreto, los despersonaliza y utiliza términos como “repartiendo menas”. También los vincula a una supuesta inseguridad hablando de la necesidad de avisar a los vecinos. Este vídeo de despersonalización se realiza en el contexto de difusión un bulo.

Información falsa

No sería la primera vez que VOX en Rivas difunde información falsa. Palacios se ha grabado un video en las cercanías de un bloque de edificios en el que se encuentra, desde al menos el año pasado, un piso para 12 menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, la concejala de VOX afirma que se trata de un nuevo recursos y que “mientras tú estás de vacaciones, aquí en Rivas llegan 12 menas”. Aunque en el video se muestra un recorte de un contrato firmado este año, no se explica que el mismo contrato, por la vía de emergencia en ambos casos, se firmó también en 2024. Estos menores residen en la ciudad “hace más de un año”, ha respondido Janette Novo, la portavoz del PP también por redes sociales.

Palacios critica, sobre esta apertura que no se ha producido, que el Ayuntamiento no haya avisado a los vecinos. También critica que el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, cumpla la normativa existente y garantice el acogimiento de la infancia que se encuentra en el sistema de protección, ya sean española o migrante.

El PP de Rivas, a través de su portavoz, ha criticado no sólo que “desconozcan las leyes y el municipio, y que ignoren que desde 2024, hace más de un año, los menores no acompañados cuya residencia identifican en el vídeo, viven en Rivas Vaciamadrid”. También han respondido a que, según la valoración popular, VOX “ jamás hace oposición a la izquierda” sino al PP.

“Obligados a entenderse”

En su publicación en X, antes Twitter, Novo defiende que en VOX “están obligados a entenderse” con el PP “si de verdad quieren un cambio de gobierno”. Novo habla de un “bloque de derechas” en el que se encuentran tanto el PP como los ultraderechistas de VOX. Novo plantea que “ el cambio necesario en Rivas” pasa porque tanto el PP como VOX amplíen su electorado.

Nota del editor:

Desde Zarabanda hemos reflexionado sobre cómo redactar esta noticia. Zarabanda no va a colaborar en la difusión de mensajes de odio hacia la infancia ni tampoco hacia las personas migrantes. Por ello, hemos tratado de cubrir un hecho noticioso (la emisión por parte de un representante público de un bulo que fomentan la xenofobia) sin contribuir a difundir dichos bulos, contextualizándolos en una realidad que los desmiente y una sociedad ripense que ha dado grandes muestras de su capacidad de solidaridad y acogida. La infancia saharaui, la infancia ucraniana, la infancia palestina o la infancia maliense debe ser protegida de discursos de odio, por su condición de ser niños y niñas vulnerables, no por su nacionalidad, como tantas veces ha demostrado la ciudad de Rivas-Vaciamadrid.

La creación de recursos asistenciales para la infancia vulnerable, así como su mantenimiento, debe ser contada desde un punto de vista informativo, que huya de cualquier intencionalidad política, que en el caso de Vox busca la confrontación ciudadana. Los derechos humanos y el interés superior del niño están recogidos en nuestra legislación y en amplios consensos internacionales que están tratando de ser derribados por la ultraderecha internacional en base a estrategias de desinformación como la de este caso local. Y precisamente porque cuidar de los niños y niñas debería ser un consenso compartido, nos haremos eco de los esfuerzos que las distintas administraciones por garantizar el bienestar de la infancia que está bajo la tutela de las administraciones públicas, así como de las reivindicaciones que busquen la mejora del sistema de protección, porque también existen sombras y defectos en este sistema y en su implementación práctica.

Sería una verdadera lástima que una ciudad como Rivas que ha crecido acogiendo a miles de personas venidas de otros municipios y que se ha destacado por una marcada solidaridad internacional retrocediera a prejuicios nativistas reaccionarios (odiando al de fuera) o directamente a un supremacismo blanco de inspiración nazi, como el que subyace en muchos individuos que ven bien acoger a niños arios ucranianos, pero no a niños racializados de otras nacionalidades del Sur global.