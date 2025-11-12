Vinopremier y Pipatune Caserío, ganadores de la I Semana Gastronómica de Rivas

La cita culinaria reunió a 37 restaurantes locales.

La primera Semana Gastronómica de Rivas, celebrada el pasado octubre, concluyó el 10 de noviembre con la entrega de premios en un acto celebrado en el establecimiento Mokai Beach Club. Los restaurantes Vinopremier y Pipatune Caserío resultaron ganadores en las categorías de Menú especial y Plato estrella, respectivamente, gracias a los votos del público.

Durante la iniciativa, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo dentro de la estrategia municipal Yo como en Rivas, participaron 37 establecimientos locales. Los comensales pudieron degustar los menús y platos propuestos y votar sus favoritos valorando originalidad, presentación, sabor y relación calidad-precio a través de un código QR. En total, se registraron 987 votos.

Los premiados recibieron un trofeo, una chaquetilla y entradas para el Salón Gourmet 2026, que se celebrará en Madrid el próximo abril. Además, todos los establecimientos participantes obtuvieron un diploma, una bomba de vacío para botellas y un delantal conmemorativo de la campaña municipal.

Según los datos facilitados por los negocios participantes, se sirvieron 1.650 platos, con un precio medio de 25 euros, lo que se traduce en una recaudación total estimada de 41.250 euros para el tejido hostelero local.

La Semana Gastronómica forma parte de las acciones promocionales desarrolladas en el marco de Yo como en Rivas, que ya ha impulsado otras iniciativas como la Ruta de la Tapa o campañas de dinamización entre semana. El Ayuntamiento trabaja ahora con el sector en una oferta de formación gratuita específica para los negocios de restauración del municipio.