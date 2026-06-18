Valeria Fragola logra la mejor nota de la PAU en Madrid

La estudiante del Colegio Mirabal de Boadilla del Monte obtuvo un 13,99, la calificación más alta de la región

La estudiante Valeria Fragola, alumna del Colegio Mirabal de Boadilla del Monte, ha conseguido la mejor nota de la Comunidad de Madrid en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026. La joven alcanzó una puntuación de 13,99 sobre 14, además de obtener un 9,99 en la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU), convirtiéndose en la alumna con el mejor expediente entre los cerca de 42.000 estudiantes que realizaron los exámenes este mes de junio.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, recibió a la estudiante para reconocer el resultado obtenido tras las pruebas celebradas entre el 1 y el 4 de junio.

Una nota casi perfecta en la PAU

La puntuación alcanzada por Valeria Fragola la sitúa como la estudiante con mejor resultado de toda la región en una edición de la PAU marcada por una elevada participación. La calificación máxima posible en la fase de acceso y admisión es de 14 puntos, por lo que el 13,99 obtenido refleja un rendimiento académico prácticamente impecable.

Además de destacar el logro individual de la alumna, desde la Consejería de Educación se ha puesto el foco en el esfuerzo realizado por los miles de jóvenes madrileños que han afrontado este examen, considerado uno de los pasos más importantes para acceder a los estudios universitarios.

Más de 42.000 estudiantes examinados

La convocatoria ordinaria de la PAU reunió este año a cerca de 42.000 alumnos en toda la Comunidad de Madrid. Los exámenes se desarrollaron durante cuatro jornadas, del 1 al 4 de junio, en las diferentes sedes universitarias habilitadas para la realización de las pruebas.

Los resultados obtenidos por los estudiantes servirán ahora para iniciar los procesos de admisión en las distintas universidades públicas y privadas de la región y del resto del país.

Próxima convocatoria extraordinaria

La Comunidad de Madrid también ha recordado que los estudiantes que no pudieron presentarse a la convocatoria ordinaria por circunstancias excepcionales debidamente justificadas tendrán una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria.

Los exámenes se celebrarán entre el 30 de junio y el 2 de julio. Según ha informado la administración regional, quienes concurran a esta prueba extraordinaria por causas acreditadas no sufrirán penalización en los procesos de admisión universitaria.

El caso de Valeria Fragola se suma a los resultados más destacados de la PAU en Madrid y vuelve a poner el foco sobre la excelencia académica de los estudiantes que este año han afrontado el acceso a la universidad en la región.