Un gran fin de semana para el CD Ciudad de Rivas

El pasado 2 y 3 de noviembre brilló el club en los Campeonatos de Madrid.

Los días 2 y 3 de noviembre de 2025, el CD Ciudad de Rivas vivió dos jornadas memorables en los Campeonatos de Madrid de Clubes de Campo a Través, reafirmando su crecimiento y consolidación dentro del atletismo base en la Comunidad de Madrid.

El sábado 2 de noviembre, en el Parque de El Soto de Móstoles, se celebró el Campeonato de Madrid de Clubes de Menores. El club presentó seis equipos en distintas categorías, destacando especialmente el equipo Sub-14 femenino, que logró una brillante tercera posición, fruto del esfuerzo colectivo y del trabajo constante de atletas y entrenadores.

El domingo 3 de noviembre, en el Parque de las Tres Cruces de Madrid, se disputó el Campeonato de Madrid de Clubes en categorías absoluta, sub-20 y sub-23. En esta cita, el equipo Sub-20 femenino del CD Ciudad de Rivas consiguió una clasificación histórica al Campeonato de España de Clubes de Campo a Través, que se celebrará el próximo 23 de noviembre en Atapuerca. Este logro supone un hito para el club y un reconocimiento al compromiso, la constancia y el talento de sus jóvenes atletas.

Desde la dirección técnica se destaca no solo el nivel competitivo alcanzado, sino también el ambiente de compañerismo, el apoyo de las familias y el espíritu de superación que impregnó ambas jornadas. El club continúa trabajando con ilusión para seguir ofreciendo oportunidades de desarrollo deportivo y humano a sus atletas.