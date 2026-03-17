OPINIÓN

Un feminismo de cine

Artículo de Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid.

El cine, como la vida, está hecho de historias. Algunas nos emocionan, otras nos hacen reflexionar y otras nos marcan para siempre. Durante mucho tiempo, muchas de esas historias se contaron sin la mirada de las mujeres. Pero eso está cambiando. Cada vez hay más directoras, guionistas, técnicas, actrices y creadoras que están escribiendo nuevos guiones para avanzar en una sociedad más justa e igualitaria.

Este año, la campaña Marzo Mujeres, bajo el lema ‘Un feminismo de cine’, ha puesto el foco en la presencia de las mujeres en el séptimo arte, delante y detrás de las cámaras, así como las dificultades que se han encontrado en una industria predominantemente masculina. O así nos lo quisieron contar.

Durante décadas, el relato del cine ignoró las voces de las mujeres. Para entender dónde estamos, necesitamos mirar hacia atrás y rescatar nombres que intentaron borrar. Hablamos de figuras como Alice Guy, la primera persona en dirigir una película de ficción. Hoy, más de un siglo después, sabemos que sin ella el cine no sería lo que es. Por eso, en Rivas hemos querido visibilizar su legado no sólo como un acto de justicia con ella, sino también una forma de recordar a las mujeres que han contribuido a la cultura sin recibir el reconocimiento que merecían.

Pero también hemos querido mirar al presente. A las mujeres que siguen abriendo camino en el sector audiovisual en general y a las profesionales del cine que viven en nuestra ciudad y que han participado en esta campaña como Cristina Delgado, Sandra Tejedor o Lucía Caraballo, aportando nuevas formas de entender el mundo desde Rivas.

Ese camino lo vimos hace apenas unas semanas en la última edición de los Goya, una noche que siempre sigo con especial ilusión. La gala volvió a demostrar que el talento de las mujeres está marcando el rumbo del cine español. De hecho, las mujeres consiguieron la mitad de los premios en las principales categorías, un paso importante en una industria que históricamente no siempre les ha dado las mismas oportunidades.

Sabemos que aún quedan escenas por recorrer. Que aún hay brechas, techos de cristal y desigualdades que debemos seguir derribando. Pero también sabemos bien el poder que tiene el cine para cuestionar y empujarnos a mirar la realidad de otra manera.



Además, este año tenemos una banda sonora muy especial: el 25 aniversario de nuestro Festival de Cine, una cita cultural que ya forma parte de la identidad de la ciudad. Por eso, este ocho de marzo y el cine se han dado la mano de una forma tan natural. Y para celebrarlo contaremos con la presencia de Laia Ateca, Goya a la mejor dirección de arte por ‘Sirat’, y Miriam Garlo, Goya a la actriz revelación por ‘Sorda’, sumando su talento a esta edición tan especial. En este cuarto de siglo, el festival alcanza además un hito histórico: por primera vez en la historia del Concurso Nacional de Cortometrajes, la mitad de los trabajos seleccionados están dirigidos por mujeres.

El feminismo tiene mucho que ver con eso. Con cambiar la mirada. Con cuestionar los papeles que durante demasiado tiempo parecían ya escritos por los mismos de siempre. De abrir puertas para que las niñas de hoy tengan referentes para imaginarse en cualquier lugar: detrás de una cámara, dirigiendo una película, liderando una empresa o gobernando una ciudad.