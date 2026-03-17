Un estudio independiente presenta un videojuego de terror inspirado en la teología católica

El título, gratuito y disponible online, ha contado con el asesoramiento del párroco de Santa Mónica, Jesús de la Cruz.

El estudio independiente Cibeles Games ha publicado recientemente su primer proyecto, The Box, un videojuego de terror inspirado en la teología católica que puede descargarse gratuitamente a través de la plataforma Itch.io. La propuesta busca ofrecer una aproximación poco habitual al género al abordar el concepto del demonio y la lucha contra el mal desde la doctrina católica.

El proyecto ha contado con asesoramiento de sacerdotes para garantizar ese enfoque teológico. En concreto, ha sido Jesús de la Cruz, párroco de la iglesia de Santa Mónica de Rivas-Vaciamadrid, quien les ha ayudado a contextualizar adecuadamente la acción del videojuego. Además, el cura ripense participa en el vídeo del tráiler y en el vídeo de presentación. Su aportación ha sido clave, sostienen los creadores del videojuego, ya que interviene en el propio juego explicando la figura del diablo desde la perspectiva de la teología católica.

Terror y exploración con referencias religiosas

En The Box, el jugador recorre distintos entornos mientras avanza en una historia que mezcla terror, exploración y narrativa. Durante la partida se pueden encontrar oraciones contra el demonio y diversas referencias históricas relacionadas con la Iglesia católica.

Según explican sus creadores, la intención es explorar cómo el medio interactivo puede abordar cuestiones espirituales y teológicas dentro de una experiencia de terror. La propuesta combina así elementos propios del videojuego independiente con referencias a la tradición religiosa, en un formato poco habitual dentro del género.

Por tanto, el planteamiento pretende diferenciarse de otros juegos del género utilizando elementos religiosos reales como parte de la ambientación y de la construcción narrativa, concluye Sofía de la Puente, directora creativa de Cibeles Games.

Un primer proyecto gratuito

El juego está disponible de forma gratuita en la plataforma Itch.io, un espacio habitual para proyectos independientes. Con este lanzamiento, Cibeles Games presenta su primera obra pública.