Un encuentro intergeneracional de coros se da cita en Rivas

Cuncuna Amarilla y Coro de Mayores actúan el 26 de marzo en el García Lorca.

Rivas-Vaciamadrid acoge el jueves 26 de marzo un encuentro intergeneracional de coros que reunirá a las formaciones Cuncuna Amarilla y Coro de Mayores en el centro cultural García Lorca. La cita, organizada por la Concejalía de Bienestar Social, tendrá lugar a las 11.30 y está dirigida exclusivamente a personas socias de los centros de mayores del municipio.

El evento, bajo el título Nos juntamos para cantar, busca fomentar la convivencia entre generaciones a través de la música, además de visibilizar el talento y la participación activa de la ciudadanía de Rivas-Vaciamadrid.

Música como vínculo entre generaciones

Según informa la Concejalía de Bienestar Social, el encuentro pretende “poner en valor la música como herramienta de cohesión social y de relación entre distintas etapas de la vida, favoreciendo espacios compartidos de creación, disfrute y reconocimiento mutuo”.

La actividad se centra en crear un espacio común donde personas mayores y población más joven compartan experiencias a través del canto, reforzando los vínculos comunitarios en Rivas.

Un proyecto con recorrido en los coros

El coro Cuncuna Amarilla surge de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación GSD, en el marco de un convenio para acercar la música a la infancia vulnerable. Esta formación nació hace más de una década en el colegio Dulce Chacón.

Por su parte, el Coro de Mayores está integrado por vecinos y vecinas de más edad que participan en actividades municipales vinculadas al envejecimiento activo.

Enmarcado en políticas de envejecimiento activo

El encuentro forma parte del plan de ciudad amigable con las personas mayores de Rivas-Vaciamadrid, una estrategia que promueve la participación social y la presencia de este colectivo en la vida cultural y comunitaria.

La cita tendrá lugar el jueves 26 de marzo, a las 11.30, en el centro cultural García Lorca, con acceso limitado a socios y socias de los centros de mayores.