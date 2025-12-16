OPINIÓN

TRUMPANTOJOS

Artículo de opinión de Eubilio Rodríguez para su sección «Impertinencias».

Las decisiones que Trump va tomando desvelan el proyecto de los grandes oligopolios que pretenden configurar a su imagen y beneficio la sociedad norteamericana y la economía global en el siglo XXI.

Ha planteado unas medidas arancelarias para lograr – dice – que las grandes corporaciones reconstruyan sus fábricas en EEUU. Pretende también que sus socios compren más armas y energía a EE.UU.y regulen menos sus plataformas digitales. Pero la voluntad de someter a sus competidores y aliados hace que la incertidumbre y el caos empieza a adueñarse de la economía mundial.

El mismo “Wall Street Journal” asegura: “Es una guerra cretina sobre los aranceles. Estamos perdiendo aliados fieles como Canadá, la U.E. …. Es imposible reconstruir la industria manufacturera estadounidense. No tenemos obreros ni ingenieros para ello”.

Esta guerra comercial está ya haciendo subir la inflación en la sociedad americana; una inflación que cargará sobre las espaldas de las clases populares. La OIT, por su parte, alerta del “elevado riesgo” sobre 84 millones de empleos en el mundo.

Con China, sin embargo, Trump se ha visto obligado negociar un acuerdo para buscar fórmulas distintas a la imposición de tasas abusivas a sus importaciones . “El acuerdo es un paso importante hacia la solución de las diferencias mediante el diálogo y la consulta en igualdad de condiciones.” (Viceprimer ministro He Lifeng).

China ya no es la que era. EE. UU. importa hoy de este país el 70% de metales que son básicos para la fabricación de telefonía móvil inteligente, tecnología médica, coches eléctricos, cuadros de mando de aviones de combate, circuitos para submarinos, reactores nucleares, satélites, etc El nuevo orden mundial del siglo XXI no puede construirse, una vez más, sobre el despojo de las mayorías sociales y del Sur Global de las que es un símbolo trágico el genocidio de Palestina.

La limpieza étnica y el obsceno anuncio de construir un complejo de ocio “Riviera Gaza”, un Disneyland construído sobre miles de cadáveres. representa la frivolidad de un proyecto caprichoso.

Su dominio sobre las grandes plataformas globales de información les hace creer que pueden incluso manipular el lenguaje. El New York Times detectaba cambios en los documentos oficiales. Están dejando de utilizarse palabras como ‘antirracista’, ‘desigualdades’’, ‘injusticia’, ‘justicia social”, “genocidio” etc. Son conceptos y palabras perseguidas. Igual que aquellas personas, comunidades y grupos a las que nombran. Pretenden que eliminando estas palabras del lenguaje mediático, terminarán desapareciendo también de la opinión pública; incluso de la realidad social.

Pero, aún reconociendo la posición todavía hegemónica de EE.UU. en el ámbito económico, militar, comunicacional … poco a poco van surgiendo otros centros de poder que le impiden actuar a su antojo. Un periódico tan atinado al diagnosticar la sociedad global como “Le Monde Diplomatique” asegura “China está tomando el timón de la globalización. En un giro inconcebible hace treinta años, ahora es el Partido Comunista Chino y no la Casa Blanca quien se erige en defensor del multilateralismo y el libre comercio.”.

Se hace inevitable un proyecto socioeconómico a la altura de la realidad actual. La red de intereses que se han venido tejiendo durante las décadas de globalización han conformado, afortunadamente, una situación de interdependencia mutua entre países que dificultan los antojos de un solo país.