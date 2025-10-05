Trivial ripense

Te traemos un cuestionario sobre Rivas. ¿Cuánto conoces de nuestra ciudad?
¿Te consideras un auténtico experto en Rivas Vaciamadrid? ¿Eres de los que saben de memoria cuántas paradas de Metro tenemos o en qué año se fundó el municipio? En Zarabanda hemos preparado un cuestionario divertido para poner a prueba tu “nivel ripense”: política local, deporte, cultura, historia, curiosidades…
Al final del test descubrirás tu resultado con el escudo de Rivas que puede estar feliz, dudoso o enfadado, según lo bien que lo hagas.
👉 Atrévete a jugar y compártelo con tus amigos y vecinos: ¿quién será el que más sabe de Rivas?