Tres meses sin respuesta sobre la ZBE en Arganda, denuncian los ecologistas

Ecologistas en Acción critica el silencio del Ayuntamiento ante una obligación legal vigente

El Ayuntamiento de Arganda del Rey acumula tres meses sin responder a un requerimiento formal sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Pese a ser una medida obligatoria por ley para municipios de más de 50.000 habitantes. La solicitud fue presentada en diciembre y, según denuncia Ecologistas en Acción, “a día de hoy, el consistorio continúa sin ofrecer ninguna respuesta oficial”.

La falta de contestación se produce mientras distintas administraciones recuerdan públicamente la necesidad de implantar estas zonas. En ese contexto, la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, ha abordado recientemente la situación de la movilidad en el sureste, incluyendo el caso de Arganda.

Las ZBE en Arganda del Rey: una obligación legal sin cumplir

La normativa estatal es clara: “la implantación de Zonas de Bajas Emisiones no es una opción política discrecional”, sino una exigencia de la Ley de Cambio Climático para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, recuerda la organización ecologista.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha mostrado públicamente su rechazo a aplicar esta medida, lo que sitúa al municipio en una posición de posible incumplimiento legal.

Riesgo de perder ayudas

La ausencia de ZBE no solo tiene implicaciones medioambientales. Según recoge el escrito, también puede acarrear consecuencias económicas, como la pérdida de ayudas estatales vinculadas a la movilidad sostenible y al transporte público.

Ecologistas en Acción advierte de que el silencio institucional “resulta especialmente preocupante” tras el requerimiento formal, al no haberse producido “ninguna contestación ni iniciativa” para cumplir con la ley .

Próximas acciones de Ecologistas en Acción para lograr las ZBE en Arganda

Ante esta situación, el colectivo anuncia que dará un paso más para exigir el cumplimiento normativo. “Se procederá a dar el siguiente paso en defensa del cumplimiento de la legalidad y del interés general”, concluye su nota de prensa.

El conflicto sobre las ZBE en Arganda del Rey refleja el debate abierto en municipios del entorno. La aplicación de estas medidas está en el aire, ya que son obligatorias pero en muchos casos están aún sin desarrollar.