Transportes condiciona las ayudas de transporte a las entidades locales con ZBE

La Abogacía del Estado respalda que, además, se sancione a los municipios que no han implantado una zona de bajas emisiones a pesar de recibir ayudas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la prórroga de las ayudas al transportes para el 2º semestre de 2025. Este esquema de ayudas, defiende el Ministerio, “es más ambicioso y contempla diferentes rebajas en función del tipo de usuario para impulsar el uso de alternativas de movilidad diaria más sostenibles y eficientes”. Entre las novedades se encuentra la vinculación de estas ayudas a la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE). Estas zonas son obligatorias desde 2023 en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Estas ayudas se aplicarán en las comunidades autónomas y ayuntamientos que tengan servicios de transporte terrestre y que cuenten con un sistema de tarifas para títulos multiviaje y abonos dado que los descuentos no operan sobre billetes sencillos. Otro requisito será el cumplimiento de la obligación legal de disponer de una ZBE. Esta medida medioambiental deberá estar “ya implantada de manera efectiva o comprometerse a tenerla durante 2025”.

El Ministerio considera que una ZBE está implantada cuando la normativa “establezca la delimitación legal de la ZBE y su regulación”. Además, las prohibiciones o restricciones se deberán realizar “según el potencial contaminante de los vehículos”.

Además, deberán de financiar, al menos, el 20% en el precio de los abonos y títulos multiviaje distintos de los infantiles y juveniles.

Los tres tipos de descuentos a aplicar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025 son:

Gratuidad para la población infantil hasta los 14 años.

Reducción del 50% del importe de la tarifa en abonos joven y títulos multiviaje joven. Cada administración definirá la horquilla de edad que se considera joven para este tipo de descuentos.

Rebaja de, al menos, un 40% en el resto de los abonos y títulos multiviaje. En este caso, el Ministerio financiará un 20% de los descuentos si las entidades locales o comunidades autónomas competentes financian otro 20%.

Sanciones por no implantar las ZBE

Además de restringir el acceso a la ayudas al transporte, el Ministerio se plantea además sancionar a las ciudades que “que pidieron ayudas para implantar una de estas áreas de tráfico restringido si no las ponen en marcha antes de final de año”, según publica El País. El País ha tenido acceso a un informe de la Abogacía del Estado en el que apoya esta medida sancionatorio. El Estado propone que los municipios que han recibido una subvención de los fondos Next Generation podrían ser sancionados además de obligados a recibir la ayuda si no han implantado a lo largo de 2025 la ZBE.

Las ayudas al transporte no afectan a Rivas dado que no dispone de servicio de transporte terreste. El autobús interurbano y urbano es gestionado por el Consorcio Regional de Transportes, dependiente de la Comunidad de Madrid. Rivas no ha establecido aún su ZBE aunque se encuentra definiendola con la instalación de sensores de la calidad del aire. Rivas recibió una ayuda de los fondos Next Generation de 290.000 para la implantación de una Zona de Bajas Emisiones. Esta ayuda se enmarca dentro de los casi cuatro millones de euros que se recibieron dentro de la primera convocatoria de estas ayudas para la movilidad sostenible.