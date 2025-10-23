OPINIÓN

Trabajando por un transporte público que Rivas merece

Artículo de opinión de José Luis Alfaro, portavoz de IU- MM-VQ.

En este mes de agosto hemos conocido el anteproyecto del mapa concesional elaborado por el Consorcio Regional de Transporte de Madrid, CRTM, el cual se prevé que empiece a operar en diciembre de 2026. El nuevo planteamiento incluye tres líneas de autobús urbano para Rivas y nueve líneas interurbanas que nos conectarán con municipios cercanos, lo cual recoge parte de las demandas exigidas por este gobierno al Consorcio hace un año, y que además llevamos al pleno buscando el apoyo del resto de grupos, pero recibió el voto en contra del Partido Popular.

Desde el Ayuntamiento de Rivas se dio forma a las demandas y propuestas vecinales recogidas en el Observatorio de la Movilidad y se definió un planteamiento alternativo al proyecto del CRTM duplicando los kilómetros de red para conectar todos los barrios del municipio entre sí y con Madrid teniendo en cuenta puntos clave como infraestructuras educativas, sanitarias, comerciales o las estaciones de metro de la ciudad. En estas alegaciones se demandaba al Consorcio también una ampliación de horarios de servicio, reducción de las frecuencias y conexiones con más municipios y distritos colindantes a los que, según los datos, se desplazan gran cantidad de ripenses, como Vallecas o Vicálvaro.

Los y las vecinas de Rivas necesitamos un servicio de transporte público práctico, rápido y útil para las actuales necesidades del día a día y las futuras, y este es el punto de partida del proyecto ‘RivasBus’ que presentamos. En el nuevo mapa diseñado por el CRTM se ha incorporado una línea interna de autobús y conexiones con otros municipios como Mejorada del Campo, Coslada o San Fernando. Dando así cumplimiento a algunas de las demandas que presentamos.

Hemos conseguido que se atendieran muchas de las exigencias que Rivas necesita, pero aún hay cuestiones que se deben revisar por parte de la Comunidad de Madrid. El municipio necesita líneas de autobús más eficaces, y para ello hemos solicitado reconsiderar aspectos como perfilar trazados o reducir las frecuencias de paso a 10 minutos, frente a los 20 minutos que propone el Consorcio.

Rivas merece un servicio público de transporte a la altura: suficiente, fiable y adaptado a las necesidades reales de toda la ciudad. No nos conformamos con parches. Seguiremos trabajando desde el diálogo pero con firmeza para que nuestros vecinos y vecinas tengan un transporte público de calidad, ágil y accesible, que mejore de verdad las conexiones y haga más fácil su día a día.