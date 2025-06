THE BLUE BROTHERS TRIBUTE, ¡De Rivas al mundo!

¡Descubre la increíble historia de The Blue Brothers Tribute, la banda tributo que lleva el alma de Rivas al mundo! Estos músicos apasionados han transformado un proyecto local en un espectáculo único que rinde homenaje a The Blues Brothers, la mítica banda de soul y rhythm and blues. Conformada por ocho talentosos artistas, todos vecinos de Rivas, esta formación destaca por su energía, humor y un talento musical que conquista escenarios nacionales e internacionales.

Te invitamos a conocer cómo estos artistas unen diversión y música, desde sus inicios en pequeños conciertos hasta triunfar en festivales como el Festival de Cine Independiente de Ibiza. The Blues Brothers Tribute no solo ofrecen música, sino un show completo lleno de carisma y diversión, que combina su estilo personal con un tributo inolvidable.