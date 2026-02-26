Taller sobre sexualidad y bienestar para mayores en Rivas

El centro Che Guevara acoge esta actividad sobre las relaciones en la vejez el 27 de febrero.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid organiza el viernes 27 de febrero una jornada sobre sexualidad y bienestar sexual en personas mayores, dirigida a socias y socios de los centros municipales. La actividad se celebrará en el centro Che Guevara y abordará, desde las 11.15 hasta las 13.30, cuestiones relacionadas con las relaciones afectivas, la salud sexual y el autocuidado en la vejez.

La iniciativa busca abrir un espacio de reflexión y formación sobre un aspecto que sigue siendo tabú para parte de la sociedad: el sexo y el bienestar en mayores de Rivas, entendido como parte integral de la salud física y emocional.

Afectividad y relaciones en esta etapa

La jornada se divide en dos sesiones. La primera, de 11.15 a 12.15, se centrará en la afectividad y las relaciones durante esta etapa de la vida. Se analizarán los distintos tipos de vínculos, los cambios en los roles y la importancia de construir redes de afecto, ternura y acompañamiento que favorezcan una vejez más saludable.

En este bloque se pondrá el foco en cómo evolucionan las relaciones personales con el paso de los años y en la necesidad de visibilizar la dimensión emocional de la sexualidad en las personas mayores.

Salud sexual y hábitos de autocuidado

De 12.30 a 13.30, la segunda parte tratará la salud sexual y los hábitos de autocuidado desde una perspectiva integral. Se abordarán cuestiones como el deseo, el consentimiento, los límites, las prácticas seguras y la prevención de infecciones de transmisión genital.

El objetivo es promover relaciones deseadas, seguras y satisfactorias, adaptadas a esta etapa vital, y reforzar la idea de que la sexualidad forma parte del bienestar a cualquier edad.

Impartido por una profesional sanitaria

El taller será impartido por Raquel Sánchez Montes, graduada en Enfermería por la Universidad de Alcalá en 2019 y profesional en la unidad de Salud Mental del Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Universitario del Sureste.

La entrada es libre hasta completar aforo y está dirigida exclusivamente a personas asociadas a los centros de mayores de Rivas. Con esta propuesta, el municipio continúa ampliando su oferta de actividades centradas en la salud, el envejecimiento activo y el bienestar emocional de su población sénior.