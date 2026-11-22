Escopetas, marihuana, gallos de pelea y siete detenidos en la Cañada Real

La Guardia Civil ha detallado la operación que el lunes 16 de noviembre acabó con el precinto del Centro Sociocomunitario del sector 5

La Guardia Civil amplió ayer la información de la operación del 16-N en el sector 5 de la Cañada Real: siete personas del mismo clan familiar detenidas por vender droga en dos parcelas, el mismo dispositivo que dejó precintado el Centro Sociocomunitario con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas.

La Comandancia de Madrid ha publicado una nota con más información que arroja detalles nuevos sobre la operación. El relato coincide con lo que este medio publicó el 19 de noviembre: los registros se hicieron el lunes por la mañana y terminaron con el precinto del centro social y con varias detenciones, entre ellas la de un trabajador de la contrata que prestaba servicio allí. Entonces no trascendió cuántos arrestados había; ahora la Guardia Civil los cifra en siete.

De las parcelas al centro social

El Centro Sociocomunitario es un edificio desmontable del Ayuntamiento de Madrid, inaugurado en 2019 en una parcela de 463 metros cuadrados del sector 5, en el límite entre Vicálvaro y Rivas. Estaba cerrado desde que el cambio de lindes dejó el servicio sin competencias municipales. Fuentes municipales confirmaron a este medio el precinto y que el Ayuntamiento de Rivas se personará como acusación en la causa, que instruye el Juzgado de Arganda del Rey.

Un clan y una clientela del barrio

La investigación arrancó al detectar un aumento «significativo» de las aprehensiones de estupefacientes en los últimos meses en esa zona, según la nota. Los agentes localizaron «una notable concentración de personas toxicómanas consumiendo sustancias» cerca de parques y en portales de Covibar, lo que había generado «cierta inquietud vecinal». Los clientes compraban en las dos parcelas y consumían después en Rivas-Vaciamadrid.

Escopetas, lotería y gallos de pelea

En los registros aparecieron sustancias estupefacientes, una plantación de marihuana con cogollos en estado de secado, tres escopetas, 113 décimos de lotería, gallos de pelea y un vehículo de alta gama. Los siete detenidos lo están por supuestos delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Colaboración municipal y antecedentes

En los registros participó personal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, según la Guardia Civil, que no concreta en qué consistió el apoyo. La operación se suma a otras recientes contra el tráfico de droga en la Cañada: el 25 de octubre la Policía Nacional detuvo a 15 personas en un punto de venta del sector 6. También ese mes se realizaron otras actuaciones desde Servicios Sociales cuando Rivas realojó a cuatro familias del sector 4, dentro del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana firmado en 2017 por el Estado, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas.

La Guardia Civil amplía este sábado la información de la operación del 16-N en el sector 5 de la Cañada Real: siete personas del mismo clan familiar detenidas por vender droga en dos parcelas, el mismo dispositivo que dejó precintado el Centro Sociocomunitario con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas.